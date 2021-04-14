TCL تعلن هواتف 20 Pro 5G و 20L Plus و 20L

أطلقت شركة TCL تشكيلة TCL 20 في نهاية العام الماضي، وتقوم الشركة الآن بتوسيع السلسلة بثلاث إضافات جديدة، هي TCL 20L و TCL 20L Plus و TCL 20 Pro 5G.

وتقول الشركة: إن الشاشات هي ما يميزها، حيث تتمتع TCL بخبرة كبيرة في صنع جميع أنواع الشاشات.

TCL 20 Pro 5G:

يحتوي على شاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس 6.67 إنشات وبدقة +FHD مع دعم HDR10، وبفضل شريحة Pixelworks الإضافية، يمكن للشاشة القيام بتحويل مقاطع الفيديو من SDR إلى HDR في الوقت الفعلي.

ويتضمن أحدث جيل من تقنية NXTVISION من TCL لتحديد المحتوى على الشاشة وضبط اللون والتباين والحدة وفقًا لذلك.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 750G مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وتأتي البطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، ويمكن شحنها لاسلكيًا بسرعة 15 واط، وهناك مستشعر بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة.

وتحتوي الكاميرا الخلفية الرباعية على عدسة رئيسية واسعة بدقة 48 ميجابكسل مزودة بميزة OIS، إلى جانب عدسة واسعة جدًا بدقة 16 ميجابكسل مع مجال رؤية بزاوية 123 درجة، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بينما يوجد في الجهة الأمامية كاميرا بدقة 32 ميجابيكسل.

TCL 20L:

يحتوي على شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 إنشات وبدقة +FHD، ويعمل بمعالج Snapdragon 662، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت وخيار بين 64 أو 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

وتأتي البطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، وهناك بصمة الإصبع المثبتة على الجانب التي تعمل كمفتاح تشغيل.

وتحتوي الكاميرا الخلفية الرباعية على عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب عدسة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

TCL 20L Plus:

يحتوي على شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 إنشات وبدقة +FHD، ويعمل بمعالج Snapdragon 662، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت وخيار بين 64 أو 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

وتأتي البطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، وهناك بصمة الإصبع المثبتة على الجانب التي تعمل كمفتاح تشغيل.

وتحتوي الكاميرا الخلفية الرباعية على عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، إلى جانب عدسة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وتتوفر الهواتف الثلاثة بدءًا من الآن بسعر 550 يورو لهاتف 20 Pro 5G و 270 يورو لهاتف 20L Plus و 230 يورو لهاتف 20L.





