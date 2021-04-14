Oculus Quest 2 تدعم البث اللاسلكي من الحاسب

أعلنت شركة Oculus أن البث اللاسلكي للحاسب الشخصي ومعدل التحديث 120 هرتز والتحسينات على Infinite Office قادمة إلى Oculus Quest 2 مع التحديث البرمجي 28، الذي تقول الشركة: إنه يتم طرحه قريبًا.

وتمثل Infinite Office ميزة تتضمنها Oculus Quest 2 كجزء من Oculus Home، التي تتيح للمستخدمين العمل في بيئة افتراضية.

ومع التحديث البرمجي 28، فإن Infinite Office تتيح للمستخدمين إضافة مكتب افتراضي حيث يوجد مكتبهم الواقعي، مما يسمح للمستخدمين بمعرفة مكان الجلوس ووضع الأشياء المادية الواقعية دون الحاجة إلى مغادرة الواقع الافتراضي.

وتتمكن Oculus Quest 2 من إظهار تمثيل افتراضي للوحة مفاتيح Logitech K830 المزودة بتقنية البلوتوث، بحيث تظهر بشكل ثلاثي الأبعاد في الواقع الافتراضي – جنبًا إلى جنب مع يديك – أثناء الكتابة عليها بشكل حقيقي.

وتقول فيسبوك: إن الدعم لتصور المزيد من نماذج لوحة المفاتيح يأتي في المستقبل.

وهناك ميزة أخرى تسمى Air Link تأتي مع التحديث، وهي القدرة على بث الألعاب أو التطبيقات من الحاسب لاسلكيًا.

وبعد التحديث إلى الإصدار 28، يمنح وضع Air Link مرتدي النظارة حرية الحركة الكاملة دون أن يتم ربطه بكابل USB-C.

ووفقًا لشركة Oculus، فإن منطقة اللعب من الناحية المثالية تبعد 20 قدمًا من جهاز التوجيه.

وتقول فيسبوك: إنها لم تستبعد إمكانية إحضار Air Link إلى نظارة Oculus Quest الأصلية في وقت ما في المستقبل، لكنه توضح أنها تركز على تحسين Air Link من أجل توفير أفضل تجربة ممكنة لنظارة Oculus Quest 2 أولاً.

ومن المعروف أن جهاز Oculus Quest الأصلي قادر على البث اللاسلكي للحاسب الشخصي، لأن المطور المستقل (جاي جودين) Guy Godin قام بتضمين هذه الميزة في تطبيقه Virtual Desktop.

ويمنح التطبيق المستخدمين مساحة افتراضية لاستخدام أجهزة الحاسب، كما أنه يدعم بث الألعاب عبر الشبكة اللاسلكية.

ويتضمن التحديث أيضًا وضعًا تجريبيًا لمعدلات تحديث تبلغ 120 هرتز، أعلى من 90 هرتز الحالي، و 72 هرتز الأصلي.

وتلمح تدوينة الشركة إلى أن الكثير من المستخدمين للنظارة لن يجربوا معدل التحديث الجديد بشكل فوري، حيث تستمر النظارة بالعمل مع معدل التحديث 90 هرتز.

ولن يتمكن المستخدمون من التمتع بمعدل التحديث الأعلى حتى يقوم المطورون بطرح إصدارات جديدة من ألعابهم وبرامجهم التي يمكن تشغيلها في معدل التحديث الأعلى.





