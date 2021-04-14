سوني تستثمر 200 مليون دولار في Epic Games

أعلنت شركة سوني عن استثمار 200 مليون دولار أخرى في شركة Epic Games كجزء من جولة تمويل بقيمة مليار دولار.

وساهم أكثر من اثني عشر مستثمرًا في جولة التمويل، التي قدرت القيمة السوقية لمطور لعبة فورتنايت بنحو 28.7 مليار دولار.

ويزيد هذا بأكثر من 10 مليارات دولار عن القيمة المقدرة لشركة Epic Games في وقت الاستثمار الكبير لشركة سوني في شهر يوليو الماضي.

ولا يزال الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، (تيم سويني) Tim Sweeney، هو المساهم المسيطر في الشركة بعد الاستثمار.

وفي بيان صحفي، قال سويني: إن Epic Games تستخدم الاستثمار للمساعدة في تسريع عملها بشأن بناء تجارب اجتماعية متصلة في فورتنايت و Rocket League و Fall Guys، مع تمكين مطوري الألعاب ومنشئيها من استخدام Unreal Engine و Epic Online Services ومتجر Epic Games.

وتأتي جولة التمويل بعد أقل من عام من استثمار سوني بقيمة 250 مليون دولار في Epic Games.

وقد أدى ذلك إلى شرائها حصة 1.4 في المئة في الشركة، التي تقدر قيمتها في ذلك الوقت بمبلغ 17.86 مليار دولار.

وفي بيان صدر بالتزامن مع الاستثمار الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة سوني، (كينيشيرو يوشيدا) Kenichiro Yoshida: إن الشركة متحمسة لتعزيز تعاونها من أجل تقديم تجارب ترفيهية جديدة للناس في جميع أنحاء العالم.

ويمثل الاستثمار الجديد أحدث علامة على علاقة سوني و Epic Games الوثيقة، حيث استخدمت Epic Games منصة الألعاب PS5 من سوني لعرض محرك Unreal Engine 5 من الجيل التالي.

وقال سويني في ذلك الوقت: إن الشركتين عملتا معًا بشكل وثيق على تطوير بنية تخزين PS5.

وتأتي الزيادة في تقييم Epic Games حتى مع إنفاق الشركة مئات الملايين على الألعاب المجانية والحصرية لمتجر Epic Games.

وظهر هذا الرقم حديثًا كجزء من نزاعها القانوني المستمر مع آبل بعد أن أزالت الشركة المصنعة لهواتف آيفون لعبة فورتنايت من متجر التطبيقات العام الماضي.





