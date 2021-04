آبل تعلن رسميًا عن حدث Spring Loaded في 20 أبريل

أعلنت شركة آبل أن حدثها القادم يعقد في 20 أبريل عبر دعوة تشويقية تحمل الشعار Spring Loaded.

وجاء التأكيد الرسمي بعد أن كشف المساعد الصوتي للشركة عن التاريخ مبكرًا عندما سئل عن موعد حدث آبل التالي.

وكما هو معتاد، ليس هناك الكثير من المعلومات التي يمكن الحصول عليها من الدعوة، وذلك بالرغم من أن شعار آبل المتعرج يمكن أن يلمح إلى قلم Apple Pencil الجديد، وقد يكون قلمًا بزر قابل للنقر.

ويتماشى توقيت الحدث مع التاريخ المحتمل للإعلان عن أجهزة آيباد برو الجديدة بقياس 11 و 12.9 إنشًا، التي من المتوقع أن يكون لديها تصميم مشابه لنماذج العام الماضي، إلا أن الإصدار الأكبر سيكون الأول من آبل الذي يتضمن شاشة Mini LED.

وتشمل التحسينات الأخرى المشاع معالجًا أسرع مع أداء يتماشى مع شريحة M1 التي تستخدمها آبل في أجهزة ماك الحديثة، ومنافذ USB-C مطورة، وكاميرات أفضل.

كما ورد أن جهاز iPad mini الجديد بشاشة أكبر بين 8.5 و 9 إنشات (ارتفاعًا من 7.9 إنشات في المرة الأخيرة) قادم في النصف الأول من هذا العام.

ومن المحتمل أن يكون المنافس الآخر الذي يظهر في هذا الحدث هو منتج التتبع AirTags الذي طالما ترددت شائعات عنه.

وظهرت الإشارات إلى أجهزة التتبع، التي يُعتقد أنها تستخدم تقنية النطاق العريض للغاية التي ظهرت لأول مرة في آيفون 11، في نظام التشغيل iOS في وقت مبكر من عام 2019، وبالرغم من دخول المنتج مرحلة الإنتاج الضخم في العام الماضي، إلا أن آبل لم تعلن عنه رسميًا بعد.

وبالإضافة إلى الأجهزة التي يُشاع أن آبل قد تعلن عنها قريبًا، هناك منتجان آخران يُعتقد أنهما في الطريق لهذا العام، ولهما أيضًا فرصة للظهور الأسبوع المقبل.

ويقال: إن آبل تخطط لتجديد تشكيلة iMac هذا العام، حيث تقوم بتحويل أجهزة ماك إلى معالجات Apple Silicon الخاصة بها.

وتشمل التغييرات المشاع حافات أقل سماكة وتصميمًا يشبه شاشة Pro Display XDR.

وأكدت آبل في الشهر الماضي أنها تتوقف عن بيع النموذج الأساسي الحالي من iMac Pro بعد نفاد الإمدادات، مما يشير إلى أنها تستعد للإعلان عن نماذج جديدة عاجلاً وليس آجلاً.

وكانت هناك أيضًا تقارير تفيد بأن MacBook Pro و MacBook Air الجديدان قادمان هذا العام.

ويشاع أن أجهزة الحواسيب المحمولة تشهد عودة الميزات المفضلة لدى المستخدمين مثل شحن MagSafe وفتحات بطاقة SD، في حين أن Touch Bar في MacBook Pro قد يكون في طريقه للإزالة.

وهناك أيضًا AirPods، حيث تشير المعلومات إلى أن إصدارًا جديدًا من سماعات الأذن اللاسلكية في الطريق ويمكن أن يصل مبكرًا في النصف الأول من عام 2021، إلى جانب سماعات AirPods Pro الجديدة في الطريق.

وأفادت وكالة بلومبرج أيضًا في العام الماضي أن شركة آبل قد تطلق جهاز Apple TV محدثًا في عام 2021، وبحسب ما ورد، يركز نموذج هذا العام على الألعاب ويحتوي على جهاز تحكم عن بعد جديد، ومعالج محدث، ودعم معدل التحديث 120 هرتز.

So excited for this one! Only seven more days. 👀 pic.twitter.com/PVJFcESqh8

— Greg Joswiak (@gregjoz) April 13, 2021