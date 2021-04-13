Maps Plus .. نظام الملاحة داخل السيارة من جنرال موتورز

أطلقت شركة جنرال موتورز خدمة الخرائط الجديدة داخل السيارة المسماة Maps Plus لما يقرب من مليون سيارة من سياراتها.

ويتم تشغيل الخدمة بواسطة Mapbox، مزود الخرائط المفتوح المصدر الذي ينافس جوجل و Here للحصول على صفقات المؤسسات للحصول على خرائط مخصصة وداخل التطبيق.

وبالإضافة إلى التنقل داخل السيارة، تتكامل Maps Plus أيضًا مع التطبيقات الشائعة الأخرى، بما في ذلك خدمات بث الموسيقى، مثل سبوتيفاي أو المساعدين الصوتيين، مثل أليكسا، التي تظهر كأدوات فردية متراكبة فوق الخريطة.

وأثناء التخطيط لوجهة، تُعلم Maps Plus السائق بحدود السرعة الحالية أو إذا كان يحتاج إلى التزود بالوقود على طول الطريق.

وقال (تيم بابيت) Tim Babbitt، مدير التجارب الرقمية في جنرال موتورز: صُممت خدمة Maps Plus لمالكي المركبات الذين لم يشتروا خيار الملاحة داخل السيارة عند شراء السيارة.

وفي حين أن نسبة كبيرة من الناس يختارون الملاحة، إلا أن هناك حزم سيارات لا تشملها بشكل عام، على حد قوله.

وتتاح الخدمة لنماذج محددة من سيارات عام 2018 وأحدث سيارات شيفروليه وبويك وجي إم سي وكاديلاك بحلول نهاية عام 2021.

ويتم تقديم Maps Plus كجزء من خدمة الاشتراك OnStar Connected Services من جنرال موتورز، التي تبدأ من 14.99 دولار شهريًا.

ومن الواضح أن العديد من مالكي السيارات يستخدمون خدمات شهيرة، مثل: Apple CarPlay و Android Auto، التي تعكس واجهة الهاتف عبر شاشة المعلومات والترفيه في السيارة.

لكن بابيت يقول: إن هذه الخدمات لا تقدم النوع نفسه من التجربة المضمنة التي تقدمها جنرال موتورز مع Maps Plus.

وأبرم العديد من صانعي السيارات صفقات لدمج التطبيقات والتنقل الذي توفره شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل جوجل.

وأبرمت شركة فورد حديثًا مثل هذه الصفقة، جنبًا إلى جنب مع فولفو وتحالف رينو – نيسان – ميتسوبيشي، لاستخدام جوجل لتشغيل برامجها وخدمات المعلومات والترفيه في السيارة.

كما أبرمت جنرال موتورز صفقة مع جوجل للمركبات التي من نماذج عام 2022 وما بعده، وتهدف Maps Plus إلى سد الفجوة بالنسبة للعملاء الذين ليس لديهم ميزة ملاحة مضمنة.





