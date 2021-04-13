Galaxy Quantum 2 يحتوي على تشفير كمومي مدمج

أعلنت شركة سامسونج وشركة SK Telecom الكورية الجنوبية عن إطلاق Galaxy Quantum 2، وهو الهاتف الثاني من سامسونج الذي يتميز بتقنية التشفير الكمومي المدمجة لزيادة الأمان.

ويأتي هذا الهاتف خلفًا لهاتف العام الماضي Galaxy A Quantum، ويشتمل Galaxy Quantum 2 على شريحة طورتها شركة تسمى ID Quantique، التي تقول: إنها أصغر مولد أرقام عشوائية كمومية في العالم QRNG بمساحة 2.5 ميليمتر مربع.

وتولد الشريحة أرقامًا عشوائية عن طريق إنشاء ضوضاء عبر LED والتقاطها عبر مستشعر CMOS.

ووفقًا لشركة SK Telecom، فإن شريحة QRNG تسمح لحاملي الهواتف الذكية باستخدام الخدمات التي تتطلب الأمان بطريقة أكثر أمانًا من خلال إنشاء أرقام عشوائية حقيقية غير متوقعة وغير نمطية.

ويعتبر اختراق التشفير الكمومي RNG أمرًا صعبًا للغاية دون وصول مادي واسع النطاق إلى جهاز معين.

وتبدو الفوائد مناسبة جدًا للعميل العادي، لكن شريحة QRNG تعمل تلقائيًا مع التطبيقات التي تستخدم واجهات برمجة تطبيقات Android Keystore، مما يجعل التكنولوجيا أكثر سهولة للمطورين.

وتروج SK Telecom للتوافق المحلي مع أمثال Shinhan Bank و Standard Chartered Bank Korea، بالإضافة إلى خدماتها الخاصة، مثل T World.

وتقول شركة الاتصالات: إن الهاتف يعمل مع المزيد من الخدمات في المستقبل، بما في ذلك بطاقات الائتمان الخاصة بشركة سامسونج.

ويتمتع الهاتف نفسه بمواصفات قريبة مما قد تجده في هاتف رائد متطور منذ عام أو عامين، إذ يحتوي على معالج Snapdragon 855 Plus من كوالكوم، وشاشة من نوع Super AMOLED Infinity-O بقياس 6.7 إنشات وبدقة +Full HD مع معدل تحديث 120 هرتز وقارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 11، ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وفتحة بطاقة microSD.

يحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية في الخلف بعدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل مع OIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل.

وتفتح الشركة الطلب الأولي لجهاز Galaxy Quantum 2 في الفترة من 13 إلى 19 أبريل 2021، وتطلق الجهاز رسميًا في 23 أبريل 2021 في كوريا الجنوبية.







