الحواسيب الشخصية حققت أسرع نمو لها في 20 عامًا

لا يزال الكثير من الأشخاص والشركات يشترون أجهزة الحواسيب الشخصية، مما يمدد الطفرة التي بدأت العام الماضي خلال جائحة فيروس كورونا حيث احتاج الناس إلى أجهزة الحاسب للعمل أو الدراسة من المنزل.

وارتفعت شحنات أجهزة الحواسيب الشخصية المرسلة إلى تجار التجزئة والبائعين الآخرين بنسبة 32 في المئة في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع نفسه في عام 2020، وذلك وفقًا لتقدير جديد من مؤسسة جارتنر للأبحاث.

وقالت شركة الأبحاث: إن هذا كان أعلى معدل نمو في أجهزة الحواسيب الشخصية تتبعه منذ عام 2000 وقدرت أنه تم شحن 69.9 مليون جهاز حاسب محمول وجهاز حاسب مكتبي في هذا الربع.

وانخفضت شحنات أجهزة الحاسب بشكل حاد في الأيام الأولى لوباء فيروس كورونا قبل أن تنتشر في وقت لاحق من العام، مما يجعل المقارنة سهلة.

وكان إجمالي شحنات أجهزة الحواسيب الشخصية هو الأعلى أيضًا منذ عام 2015، عندما وصل إلى 71.7 مليون، وفقًا لشركة جارتنر.

ولا تتضمن إحصاءات جارتنر أجهزة كروم بوك، وهي أجهزة حواسيب محمولة غير مكلفة تعمل بنظام التشغيل Chrome OS من شركة جوجل، وهي شائعة في المدارس.

وتقدر جارتنر أن سوق أجهزة الحواسيب قد نما بنسبة 47 في المئة من حيث عدد الشحنات خلال الربع، بما في ذلك أجهزة كروم بوك.

ويشير التقرير إلى أن مبيعات أجهزة الحواسيب هي الأقوى تاريخيًا في الوقت الحالي وأن طفرة مبيعات أجهزة الحواسيب للعمل من المنزل قد لا تنتهي بالرغم من إعادة فتح المكاتب أمام الموظفين وعودة الطلاب إلى المدرسة.

وتشير الإحصائيات أيضًا إلى أن أجهزة الحواسيب الشخصية تستمر في طلب الكثير من الرقاقات الجديدة والمكونات الأخرى أثناء النقص في أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم.

وقالت جارتنر: نعتقد، على الأقل هذا العام، وخاصة في النصف الأول من هذا العام، أن الطلب على أجهزة الحواسيب يظل قوياً، بينما يبقى السؤال حول مدى قوة الطلب في النصف الثاني من هذا العام إلى العام المقبل معلقًا.

وعادةً ما يكون الربع الأول وقتًا بطيئًا لمبيعات أجهزة الحواسيب، خاصةً مقارنة بربع العطلات.

وأضافت جارتنر: إن نتائج هذا الربع قد تكون أقوى لولا نقص الرقاقات العالمي ومشكلات سلسلة التوريد الأخرى التي تجبر بعض بائعي أجهزة الحواسيب على القول: إنهم يشحنون أجهزة الحاسب بعد شهور من المعتاد.

وتعطلت سلسلة التوريد تمامًا قبل عام، وتعطلت سلسلة التوريد الآن بسبب نقص أشباه الموصلات العالمي.

ووفقًا للتقرير، فإن أفضل صانعي أجهزة الحاسب هم لينوفو وإتش بي ودل وآبل وآسوس وأيسر.

وتشير تقديرات المبيعات الأخرى أيضًا إلى نمو سوق أجهزة الحواسيب الشخصية خلال هذه الفترة، حيث تقدر كاناليس أن سوق أجهزة الحواسيب نما بنسبة 55 في المئة في الربع، بينما تقدر IDC نموًا بنسبة 55 في المئة.





