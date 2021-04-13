سوني تتيح لك تخزين ألعاب PlayStation 5 عبر قرص USB

أصدرت شركة سوني تحديثها لشهر أبريل بالنسبة لمنصة الألعاب PlayStation 5، الذي يضيف العديد من الميزات الرئيسية إلى منصة الألعاب من الجيل التالي، بما في ذلك القدرة التي طال انتظارها على تخزين ألعاب PS5 عبر محرك أقراص ثابت خارجي.

وتوفر منصة الألعاب PlayStation 5 مساحة تخزين تبلغ 825 جيجابايت (مع 667 جيجابايت فقط من المساحة القابلة للاستخدام عند تنسيقها باستخدام نظام التشغيل والملفات الأساسية الأخرى)، مما يعني أن مجموعة قليلة من ألعاب الجيل التالي الضخمة يمكنها أن تعبئة مساحة SSD بالكامل.

وحاولت سوني التخفيف من حدة المشكلة من خلال السماح للاعبين بتخزين ألعاب PS4 المتوافقة مع الإصدارات السابقة عبر محركات الأقراص الخارجية، لكنها لم تقدم الخيار نفسها لألعاب PS5.

وعلى عكس ألعاب PS4، لن تسمح سوني للاعبين بلعب ألعاب PS5 هذه من محرك أقراص خارجي.

وتوضح الشركة أنه بالنظر إلى أن ألعاب PS5 مصممة للاستفادة من محرك أقراص الحالة الصلبة الفائق السرعة للمنصة، فلا يزال يتعين عليك نسخها مرة أخرى إلى محرك أقراص الحالة الصلبة الرئيسي للمنصة قبل أن تتمكن من تشغيلها.

ومع ذلك، تقول سوني: إن نسخة البيانات المحلية يجب أن تكون أسرع من إعادة تثبيتها من الإنترنت أو نسخ الألعاب من قرص.

ولا تزال هذه الحلول بمثابة علاجات إسعافية مؤقتة حتى تتمكن سوني من تفعيل فتحة التوسعة M.2 الخاصة بمنصة PS5، التي تسمح للاعبين بإضافة مساحة تخزين إضافية قابلة للاستخدام يمكنها تخزين ألعاب الجيل التالي وتشغيلها.

ولا توجد أخبار عن هذا التحديث في إعلان سوني، لكن تقريرًا سابقًا من وكالة بلومبرج يقول: من المفترض أن تصل هذه الإمكانية هذا الصيف.

وإلى جانب خيار التخزين الجديد، يضيف تحديث شهر أبريل أيضًا العديد من الميزات الرئيسية الأخرى إلى PlayStation 5.

وهناك خيارات أفضل لتعطيل الدردشة داخل اللعبة بسرعة أو خفض مستوى الصوت للاعبين الفرديين على مستوى النظام، وهو أمر من شأنه أن يساعد في منع أنواع المشكلات التي لازمت لعبة Destruction AllStars عند الإطلاق.

وتضيف سوني أيضًا خيارًا للاعبين للبحث في مكتبتهم عن الألعاب المشتراة، بالإضافة إلى خيار إخفاء الألعاب في مكتبتهم، الذي من شأنه أن يساعد في التنظيم.

وهناك أيضًا ميزة جديدة للمطورين تسمح للألعاب بتنزيل التحديثات عندما تكون متاحة لتجنبك الانتظار في حال كانت المنصة في وضع الراحة.





