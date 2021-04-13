بيتكوين تسجل رقمًا قياسيًا قبل إدراج Coinbase التاريخي

سجلت عملة بيتكوين رقمًا قياسيًا بلغ 62741 دولار اليوم الثلاثاء لتواصل صعودها في 2021 إلى آفاق جديدة قبل يوم من إدراج Coinbase التاريخي في بورصة ناسداك.

ويُعد إدراج أكبر منصة أمريكية للعملات المشفرة في بورصة ناسداك يوم الأربعاء انتصارًا تاريخيًا لمناصري العملات المشفرة.

وتعتبر بيتكوين أكبر عملة مشفرة في العالم، وتواصل صعودها في ظل تزايد قبولها كاستثمار ووسيلة للدفع، حيث ارتفعت العملة بما يصل إلى 5 في المئة اليوم الثلاثاء.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة ذروتها على الإطلاق عند 2 تريليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك وفقًا لبيانات تتبع البيانات والأسواق CoinGecko و Blockfolio.

وهناك العديد من الشركات الكبرى، بما في ذلك BNY Mellon وماستركارد وتيسلا، التي احتضنت أو استثمرت في العملات المشفرة.

وتجاوزت عملة بيتكوين 60 ألف دولار في أوائل الشهر الماضي، مدفوعة بخطوة تيسلا لشراء 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية لميزانيتها العمومية.

وقال (جيمس باترفيل) James Butterfill، إستراتيجي استثمار في شركة إدارة الأصول الرقمية CoinShares: عندما تخترق بيتكوين قمة جديدة وتسجل ارتفاعات جديدة، غالبًا ما يتداول السعر في نطاق محدد ونشهد جولة من جني الأرباح.

وأضاف: خلال هذه الفترة الأخيرة، شهدنا جولة مماثلة لجني الأرباح، التي يبدو الآن أنها قد وصلت إلى نهايتها.

وقال (سيمون بيترز) Simon Peters، المحلل في منصة الاستثمار eToro: الطلب يغمر السوق من المؤسسات مثلما يتم أخذ كميات كبيرة من بيتكوين والإيثيريوم خارج الإنترنت بشكل متزايد ويقوم أصحابها بنقلها إلى محافظهم الخاصة.

وأضاف: هناك نتيجة واحدة فقط من ذلك، حيث ينبغي أن يتوقع المستثمرون مستويات أعلى وأدنى على مدار العام.

كما أن الارتفاع المتعدد الأوجه في العملات المشفرة مدفوع أيضًا بالمستثمرين الذين يسعون للحصول على أصول ذات عائد مرتفع وسط أسعار فائدة منخفضة.

ومع ذلك، فإن الارتفاع الكبير في عملة بيتكوين، التي تم تداولها ببضع مئات من الدولارات قبل خمس سنوات فقط، دفع البنوك الاستثمارية الكبرى إلى التحذير من فقاعة المضاربة.

وقال العديد من مديري الصناديق الذين شملهم الاستطلاع من BofA و Deutsche Bank: إن بيتكوين كانت في منطقة الفقاعة ويتوقعون أن تتراجع بشكل حاد.





