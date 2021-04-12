مايكروسوفت تشتري Nuance مقابل 19.7 مليار دولار

أعلنت شركة مايكروسوفت عن شراء شركة Nuance للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكلام مقابل 19.7 مليار دولار، مما يعزز إمكانيات عملاقة البرمجيات في التعرف على الصوت ويمنحها نفوذًا إضافيًا في سوق الرعاية الصحية، حيث تبيع Nuance العديد من المنتجات.

وتدفع مايكروسوفت 56 دولار مقابل كل سهم من أسهم شركة Nuance، مما يشكل زيادة بنسبة 23 في المئة على سعر إغلاق الشركة يوم الجمعة الماضي، وتتضمن الصفقة صافي ديون Nuance.

وتشتهر Nuance ببرنامجها Dragon، الذي يستخدم التعلم العميق لنسخ الكلام وتحسين دقته بمرور الوقت من خلال التكيف مع صوت المستخدم.

وقامت Nuance بترخيص هذه التقنية للعديد من الخدمات والتطبيقات، بما في ذلك مساعد آبل الرقمي سيري.

وتعد عملية الاستحواذ البالغة قيمتها 19.7 مليار دولار ثاني أكبر عملية استحواذ لشركة مايكروسوفت بعد شرائها لينكدإن في عام 2016 مقابل 26 مليار دولار.

وتأتي الصفقة في وقت تتحسن فيه تقنية الكلام بسرعة، وذلك بفضل طفرة التعلم العميق في الذكاء الاصطناعي، وهناك المزيد من الفرص لاستخدامها في الوقت نفسه.

وأصبح النسخ الرقمي أكثر موثوقية في مجموعة من المجالات، من الاستشارات الطبية إلى اجتماعات مجالس الإدارة والمحاضرات الجامعية.

كما أدى الارتفاع في العمل عن بُعد إلى إيجاد فرص جديدة، ومع العديد من الاجتماعات التي تُعقد عبر الفيديو، أصبح من الأسهل تقديم نسخ مكتوبة للعملاء عبر برنامج مدمج مباشرةً في هذه المكالمات.

وتوفر منصة Zoom النسخ التلقائي عبر التكامل مع خدمات الجهات الخارجية، مثل Otter.

وبالنسبة إلى مايكروسوفت، التي تحقق ما يقرب من ثلثي إيراداتها من مبيعات برامج المؤسسات والحوسبة السحابية، فإن تحسين خدمات النسخ أمر منطقي تمامًا.

ويمكن للشركة دمج تقنية Nuance في برامجها الحالية، مثل Teams، أو عرضها بشكل مستقل كجزء من أعمالها السحابية Azure.

ومن المفترض أن يكون التركيز الفوري على الرعاية الصحية، حيث عملت الشركتان معًا في عام 2019 من أجل استخدام برنامج Nuance لرقمنة السجلات الصحية لعملاء مايكروسوفت.

وتشير التقارير إلى أن التكنولوجيا الصحية لشركة Nuance، بما في ذلك منصة Dragon Medical One، التي تم ضبطها لتحديد المصطلحات الطبية، يستخدمها أكثر من نصف مليون طبيب في جميع أنحاء العالم وفي 77 في المئة من المستشفيات الأمريكية.





