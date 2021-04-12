كروز تجلب سيارات الأجرة الآلية دون سائق إلى دبي

تستعد شركة السيارات المستقلة كروز Cruise، المدعومة من جنرال موتورز وهوندا، لإطلاق أولى خدماتها الدولية لسيارات الأجرة الآلية دون سائق في دبي في عام 2023.

وأعلن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن الخبر في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وقال ولي عهد دبي: دبي ستكون الأولى خارج أمريكا في تشغيل مركبات كروز للتنقل الذاتي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن تكون دبي دائما في المركز الأول والمدينة الأفضل للعيش والعمل، وهدفنا تحويل 25 في المئة من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات بحلول 2030.

وأضاف: رؤية دبي لمستقبل القيادة الذاتية هدفها خفض تكاليف النقل بمقدار 900 مليون درهم سنوياً، وتوفير 1.5 مليار درهم بخفض التلوث البيئي بنسبة 12 في المئة سنوياً، وتحقيق 18 مليار درهم من العائدات الاقتصادية كل عام بزيادة كفاءة قطاع النقل بحلول 2030.

وكجزء من خدمة النقل التشاركي، تستخدم كروز مركبات Origin الذاتية القيادة بالكامل، التي كشفت عنها لأول مرة في عام 2019.

ولا تخطط الشركة لاستخدام سيارات Chevy Bolt الكهربائية التي تستخدمها حاليًا كجزء من أسطول الاختبار الخاص بها في سان فرانسيسكو .

وتم تصميم Origin لتكون مركبة مشتركة، وعندما تدخل حيز الإنتاج، لن يكون لديها أي عناصر تحكم مرتبطة عادةً بالقيادة البشرية، مثل: عجلة القيادة أو الدواسات.

ولا تزال كروز تنوي أن تكون سان فرانسيسكو أول سوق لها لخدمة سيارات الأجرة الآلية التجارية.

وكانت الشركة قد خططت لإطلاق خدمة تجارية في مسقط رأسها في عام 2019، لكنها فشلت في القيام بذلك، ولم تعلن بعد عن موعد جديد.

ويبدأ إنتاج Origin في مصنع جنرال موتورز في ديترويت ابتداءً من عام 2022.

وفي ضوء التأثير السلبي لوباء فيروس كورونا في النقل التشاركي، كشفت كروز حديثًا عن مجموعة جديدة من بروتوكولات السلامة التي تهدف إلى إبقاء الناس بعيدين اجتماعيًا أثناء الرحلات وتعقيم المركبة.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، جمعت كروز أكثر من 7.4 مليارات دولار من عدد من المستثمرين، بما في ذلك سوفت بنك وهوندا وجنرال موتورز ومايكروسوفت، وتقدر قيمة الشركة الناشئة حاليًا بنحو 19 مليار دولار.

ناقشت مع جيف بليش، المدير التنفيذي القانوني لشركة جنرال موتورز- كروز مستقبل التنقل الذكي وأبرز مستجداته وحضرت توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة العالمية وهيئة الطرق والمواصلات لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة في دبي اعتباراً من 2023 ليصل عددها الي 4000 مركبة في 2030. pic.twitter.com/OGjnKcy99l — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) April 12, 2021





