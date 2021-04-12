جوجل تغلق تطبيقها للتسوق عبر الهاتف المحمول

تشتهر شركة جوجل بقتل التطبيقات والخدمات، ويبدو أن عملاقة البحث ربما وجدت ضحيتها التالية، حيث أفادت التقارير بأنها تستعد لإغلاق تطبيقاتها للتسوق Shopping عبر الأجهزة المحمولة لكل من iOS وأندرويد وتوجه المستخدمين إلى موقع التسوق عبر الإنترنت بدلاً من ذلك.

ووفقًا لمجموعة سلاسل من التعليمات البرمجية الموجودة في أحدث إصدار من تطبيق Google Shopping، تستعد جوجل لإلغاء تطبيق الهاتف المحمول.

وقال متحدث باسم جوجل: إن التطبيقات تستمر في العمل حتى شهر يونيو، وفي غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لن ندعم تطبيق Shopping بعد الآن.

وأضاف: جميع الوظائف التي قدمها التطبيق للمستخدمين متاحة في علامة التبويب التسوق، ونستمر في إنشاء الميزات داخل علامة التبويب التسوق وواجهات جوجل الأخرى، بما في ذلك تطبيق جوجل، التي تسهل على الأشخاص اكتشاف المنتجات التي يحبونها والتسوق منها.

ويظل موقع shopping.google.com نشطًا، حيث يمكنك رؤية ميزات جديدة، مثل إحصاءات الأسعار، لمساعدتك في الحصول على أفضل صفقة عبر الإنترنت.

وسمح التطبيق للمستخدمين بالاختيار من بين آلاف المتاجر عبر الإنترنت وإجراء عمليات شراء باستخدام حسابات جوجل الخاصة بهم، وكان شعاره “التسوق بسرعة عبر آلاف المتاجر وشراء الأشياء باستخدام حسابك في جوجل”.

ويقول وصف التطبيق: عند الشراء عبر جوجل، يتم دعم طلبك بضمان جوجل – مع عمليات إرجاع بسيطة ودعم العملاء 7 أيام في الأسبوع.

ووجد أحد المستخدمين أن تطبيق أندرويد ما يزال يعمل بشكل طبيعي، لكن بعض المستخدمين كانوا يشاهدون رسالة “حدث خطأ ما” عندما حاولوا استخدام تطبيق Shopping.

ويعد تطبيق Shopping للأجهزة المحمولة أحدث منتج من جوجل ينضم إلى مقبرتها، التي تضم العديد من الخدمات والتطبيقات، مثل: Google Reader و Hangouts و Plus و Expeditions والقائمة تطول.

وهناك موقع ويب كامل يسمى Killed By Google يسلط الضوء على جميع الأشياء التي قتلتها جوجل على مر السنين، التي يبلغ مجموعها أكثر من 200 مشروع.

ويأتي الإغلاق في الوقت الذي تعمل فيه جوجل على توسيع وظائف التسوق في البحث والبحث عن الصور ويوتيوب، مع الاستفادة بشكل متزايد من الواقع المعزز.





