ويندوز 10 يتيح لك إخبار مايكروسوفت بكيفية استخدامك للحاسب

يتيح لك ويندوز 10 قريبًا فئات استخدام مختلفة، مثل: الألعاب والأعمال، التي تخبر نظام التشغيل كيف تخطط لاستخدام الجهاز.

وفي أحدث إصدارات نظام التشغيل ويندوز 10، ظهرت شاشة إعدادات مخفية ضمن قسم التخصيص تسمى استخدام الجهاز، التي تحتوي على ست فئات مختلفة لكيفية التخطيط لاستخدام جهازك.

ويعد إعداد استخدام الجهاز اختياريًا، لكن عند التمكين، فإنه يسمح لك بتحديد فئات مختلفة تتوافق مع كيفية استخدامك لنظام التشغيل ويندوز 10 التالية:

الألعاب: العب واكتشف الألعاب وواكب الإصدارات الجديدة.

العائلة: تواصل مع العائلة بأكملها وقم بتحرير إعدادات الأمان ومنح كل شخص حساب خاص به عبر هذا الجهاز.

الإبداع: اجعل الأفكار تنبض بالحياة من الروايات والعروض التقديمية إلى الصور ومقاطع الفيديو.

الأعمال المدرسيه: دون الملاحظات واكتب المقالات وتعاون في المشاريع.

وسائل الترفيه: شاهد مقاطع الفيديو وتصفح الويب وابقى على اتصال بمنصات التواصل الاجتماعي.

الاعمال: تتبع النفقات وإدارة العملاء وإدارة عملك.

وبعد تمكين الفئة، يقوم ويندوز 10 بإنشاء مفتاح تسجيل ضمن لكل فئة حددتها.

وكان يُعتقد أن تحديد فئة استخدام الجهاز قد يتسبب في قيام ويندوز 10 بضبط نظامك بناءً على التحديد، وكان يعتقد أيضًا أن شركة مايكروسوفت تقدم اقتراحات وإرشادات للتطبيق بناءً على الفئات.

لكن الشركة نشرت المزيد من المعلومات حول الميزة التي تشير إلى أنها تركز على الأرجح في البداية على تقديم التوصيات والأدلة من خلال تطبيق Microsoft Tips.

وقالت الشركة ضمن ملاحظات الإصدار لمعاينة 21354: يمكنك تحديد جميع الطرق التي تخطط لاستخدام جهازك بها للحصول على اقتراحات مخصصة بالنسبة للنصائح والأدوات والخدمات.

ويتضمن تطبيق Microsoft Tips دعمًا للميزة حيث يتم سرد الفئات في سلاسل التطبيق، ويأمل المستخدمون في أن توسع الشركة هذه الميزة لتشمل تقديم النصائح وضبط إعدادات النظام الافتراضية بناءً على استخدامات الجهاز.





