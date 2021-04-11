المتحولون عادوا للحياة عبر لعبة Optimus Prime

كشفت شركة Hasbro في حدث جديد عبر الإنترنت عن إصدار جديد من لعبة Optimus Prime، لكن الفرق هو أن هذه اللعبة بالذات يمكنها تحويل كل شيء من تلقاء نفسها.

وجعلت الشركة الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة لروبوت Optimus Prime الجديد القابل للبرمجة، الذي بفضل قوة تقنية الروبوتات الحقيقية (في شكل 27 محركًا مؤازرًا وتطبيقًا للهاتف المحمول) يمكنه تحويل كل شيء من تلقاء نفسه.

وتقول Hasbro: إن الروبوت البالغ طوله 19 إنشًا يضم ما يقرب من 5000 مكون، و 27 محركًا مؤازرًا حاصلًا على براءة اختراع، و 60 شريحة ميكروية متصلة من أجل تشغيل ميزة التحويل الآلي.

وبالإضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول، تتميز لعبة Optimus Prime الجديدة أيضًا بالأوامر الصوتية التي تسمح للمالكين بالتحكم في إجراء التحويل أو القيادة عندما يكون على شكل سيارة.

ويستخدم الروبوت صوت (بيتر كولين) Peter Cullen، الذي اشتهر بتأدية صوت Optimus Prime في سلسلة الرسوم المتحركة الأصلية في الثمانينيات من القرن الماضي المسماة المتحولون Transformers.

ومع ذلك، فإن ما يجعل هذه اللعبة مميزة هو أنها يمكن أن تتحول من تلقاء نفسها بين وضعي الشاحنة والميكا، أي الروبوتات المتحركة الشبيهة بالبشر.

وبالمقارنة مع لعبة Optimus Prime الأخيرة من شركة MasterPieces، التي تكلف نحو 500 دولار ولابد من تحويلها يدويًا، فإن النسخة الجديدة من اللعبة الذاتية التحول لا تكلف الكثير.

وصنعت شركة Robosen Robotics لعبة Optimus Prime، بينما تقوم شركة Hasbro بتوزيعها، وتباع بسعر 699.99 دولار أمريكي.

ومن المفترض وصول اللعبة في وقت ما في شهر أكتوبر من هذا العام، مع فتح باب الطلبات الأولية في الوقت الحالي عبر موقع Hasbro الرسمي.





