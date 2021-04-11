الجيش الفرنسي يختبر روبوت Spot في تدريب قتالي

ظهر الروبوت الرباعي الأرجل الذي بنته شركة بوسطن ديناميكس الأمريكية المسمى Spot إلى جانب مجموعة من المتدربين في الجيش الفرنسي في سلسلة من التدريبات والمحاكاة التي تستكشف كيف يمكن لهذه الروبوتات غير المسلحة حاليًا العمل جنبًا إلى جنب مع البشر.

واستحوذت جوجل على بوسطن ديناميكس في عام 2013، وبالرغم من عدم وجود الكثير من المعلومات حول الاستخدام العسكري للروبوتات، إلا أن الشركة حصلت على تمويل عسكري على مر السنين.

ومولت وكالة المشاريع البحثية الدفاعية المتقدمة للجيش الأمريكي DARPA بعض روبوتات بوسطن ديناميكس المبكرة، بما في ذلك Atlas، لكن الشركة ابتعدت ببطء عن علاقاتها العسكرية.

وتحظر الشروط والأحكام الحالية للشركة استخدام الروبوتات كسلاح لإيذاء أو تخويف أي شخص أو حيوان.

ومع ذلك، فإن الشركة ليست بالضرورة ضد استخدام الروبوتات لإبعاد الجنود عن الأذى، كما قالت، ولا تزال تقيم فكرة استخدام الروبوتات للاستطلاع وغيرها من المهام.

واستخدم الجنود المتدربون Spot للقيام بمهام استطلاعية مختلفة خلال تجربة لمدة يومين للتكنولوجيا، ويبدو أن الاختبار في فرنسا هو المرة الأولى التي يتم فيها مشاهدة Spot في بيئة عسكرية حقيقية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة Ouest France، فإن Spot وبعض الروبوتات الأخرى تقدم معلومات استخبارية ودعمًا للقوات البرية، واستخدمت بهدف قياس القيمة المضافة للروبوتات في العمل القتالي.

وشملت الروبوتات الأخرى الروبوت الفرنسي الصنع المسمى Nexter ULTRO و Shark Robotics Barakuda، وهي طائرة مسيرة تحمل درعًا ثقيلًا لحماية الجنود المتقدمين.

وبحسب ما ورد أبطأت الروبوتات العملية لكنها أبقت القوات أكثر أمانًا، حيث قال أحد الجنود: إنه مات في التمرين الأول دون Spot، لكنه نجا في المرة الثانية بفضل استطلاع الروبوت.

وكانت الاختبارات، التي أجريت في أواخر شهر مارس، جزءًا من مشروع المدرسة العسكرية المشتركة École Militaire Interarmes في معسكر الجيش الفرنسي سانت سير كوتكويدان Saint Cyr Coëtquidan.

وقال جيرار دو بوايسبواسل، مهندس أبحاث في معسكر الجيش الفرنسي سانت سير كوتكويدان: نفذ أربعة طلاب مشروع التمرين البحثي التطبيقي هذا عبر ثلاثة سيناريوهات: عمل هجومي مع الاستيلاء على مفترق طرق، وعمل دفاعي نهارًا ثم ليلاً، ومعارك حضرية، ويبدو أن بطارية Spot نفدت خلال أحد التدريبات.

وقالت شركة بوسطن ديناميكس المصنعة للروبوت: إنها تعلم أن الحكومة والجيش الفرنسيين تستخدمان روبوتاتها، لكن لم يتم تنبيهها بشأن هذا التمرين المحدد.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي يستخدم فيها الجنود الروبوتات في التدريب في ساحة المعركة.





