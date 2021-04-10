سامسونج تحاول جذب مستخدمي آيفون عبر iTest

تزيد شركة سامسونج من جهودها لكسب عملاء آيفون، حيث أطلق صانع الهواتف الذكية موقعًا إلكترونيًا جديدًا يسمى iTest، وهو يتيح لمستخدمي آيفون تجربة القليل من سامسونج من خلال تطبيق ويب يحاكي تجربة أندرويد.

ويتم الإعلان عن هذه التجربة في نيوزيلندا الآن، لكن يمكن الوصول إلى موقع الويب في جميع أنحاء العالم.

ويأتي موقع iTest الجديد من سامسونج بعد أن قالت شركة آبل في يناير: إن تشكيلة iPhone 12 حفزت زيادة مستخدمي الهواتف الذكية الذين يتحولون من أندرويد إلى آيفون.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، فمن السهل فهم سبب تكثيف سامسونج الآن لمحاولاتها لتحويل مستخدمي آيفون إلى أجهزة Galaxy.

وعند زيارة موقع iTest الإلكتروني الخاص بشركة سامسونج، تتم مطالبتك بإضافة تطبيق الويب إلى الشاشة الرئيسية لجهاز آيفون.

وبمجرد القيام بذلك، يتحول إلى اختصار لمحاكاة جهاز Samsung Galaxy، ويمكنك تشغيله تمامًا مثل أي تطبيق آخر والحصول على بعض الوقت العملي مع واجهة أندرويد.

وقالت سامسونج: أنت على وشك أن تجرب سامسونج دون تغيير الهاتف، وبالرغم من أنه لا يمكننا استنساخ كل وظيفة، لكن يجب أن ترى بسرعة أنه لا يوجد شيء مخيف في التحول إلى الجانب الآخر.

ويمنح iTest مستخدمي آيفون لمحة بسيطة عن سامسونج من خلال متصفح الهاتف المحمول الخاص بهم.

وقد تكون التجربة محدودة، لكنها جزء من التسويق المصمم بدقة، حيث إن فتح تطبيق الكاميرا يؤدي تلقائيًا إلى تشغيل مقطع فيديو يظهر فيه المؤثر (لوغان دودس) Logan Dodds، الذي يصف ميزات تطبيق الكاميرا من سامسونج في الواجهة من حوله.

ويمكنك تصفح متجر Galaxy وتغيير السمات، وتروج صورة البانر في متجر Galaxy بشكل طبيعي للعبة فورتنايت، التي أزالتها آبل من متجرها للتطبيقات.

وعندما تكون في تطبيق Samsung iTest عبر جهاز آيفون، تتلقى مجموعة متنوعة من الإشعارات النصية التي تحاكي الإشعارات في أندرويد، إلى جانب المكالمات الهاتفية التي تسلط الضوء على أشياء مختلفة لتجربتها وطرقًا مختلفة للتواصل مع الأصدقاء.

وتستخدم سامسونج هذا التطبيق أيضًا كفرصة للترويج لمنتجات Galaxy الأخرى، مثل: Galaxy Buds Pro و Galaxy Watch 3 و Galaxy Buds Live.

وتسمح لك العديد من التطبيقات بإلقاء نظرة على شاشات البداية فقط، وهناك أيضًا قيود فنية على تطبيقات الويب.

وعندما تحاول فتح المجلد المسمى التطبيقات الشائعة، تقول سامسونج: لا تقلق، فكل التطبيقات التي تحبها متوفرة، ومعظمها من منتجات جوجل، ونحن أصدقاء مع جوجل.





