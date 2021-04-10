آبل تقر بأن نقل iMessage إلى أندرويد يضر بمبيعات آيفون

أقر موظفو شركة آبل، بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين، بأن تقديم iMessage إلى أندرويد قد يؤثر في مبيعات آيفون.

وتعد خدمة iMessage مكونًا رئيسيًا لنظام iOS وحاجزًا رئيسيًا يمنع المستخدمين من تبديل المنصة، ولهذا السبب لم تظهر الخدمة مطلقًا عبر نظام تشغيل جوجل للأجهزة المحمولة.

وتأتي هذه المعلومات وفقًا للشهادات ورسائل البريد الإلكتروني من موظفي آبل، بما في ذلك بعض المديرين التنفيذيين، التي تم الكشف عنها عبر إيداع في الدعوى القضائية من شركة Epic Games كجزء من نزاعها القانوني مع الشركة المصنعة لهواتف آيفون.

واندلع النزاع في الصيف الماضي عندما أدخلت Epic Games نظامها لعمليات الشراء داخل التطبيق في لعبة فورتنايت للالتفاف على نسبة آبل، وردت آبل بإزالة اللعبة من متجرها للتطبيقات، مما دفع Epic Games إلى رفع دعوى قضائية ردًا على ذلك.

وتتمحور حجة Epic Games حول قيام آبل عن قصد بإبقاء العملاء ضمن نظامها البيئي للأجهزة، مع اعتبار iMessage بمثابة إحدى الخدمات الرئيسية التي تساعدها على القيام بذلك.

ويمكن لشركة آبل تسهيل التبديل من iOS إلى أندرويد عن طريق إتاحة iMessage على نطاق واسع، لكن التعليقات التي أدلى بها كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة تشير إلى أن ذلك لن يحدث أبدًا.

وتستشهد Epic Games بالتعليقات التي أدلى بها نائب رئيس شركة آبل لبرامج وخدمات الإنترنت (إيدي كيو)، ونائب رئيس شركة آبل لهندسة البرمجيات (كريج فيديريغي)، وزميل آبل (فيل شيلر) لدعم حجتها.

وقال شيلر في رسالة بريد إلكتروني: إن نقل iMessage إلى أندرويد يؤذينا أكثر مما يساعدنا، وردد فيديريغي تعليقات شيلر قائلًا: إن توفر iMessage عبر أندرويد يعني ببساطة إزالة العقبة أمام عائلات آيفون لمنح أطفالهم هواتف أندرويد.

فيما أقر كيو بأنه كان بإمكان آبل صنع iMessage لنظام أندرويد، لكن ذلك يوفر ذلك للمستخدمين توافقًا سهلًا.

وقال كيو: كان بإمكان آبل أن تصنع نسخة عبر أندرويد تعمل مع iOS، مما يسمح بالتوافق المتبادل مع نظام iOS حتى يتمكن مستخدمو كلا النظامين من تبادل الرسائل مع بعضهم بعضًا بسهولة.

ووفقًا للوثائق، فقد قررت آبل عدم تطوير iMessage لنظام أندرويد في وقت مبكر من عام 2013، بعد إطلاق خدمة المراسلة مع iOS 5 في عام 2011.

يذكر أن خدمة iMessage ليست بأي حال من الأحوال أفضل منصة تراسل موجودة في السوق، لكن بالنظر إلى أنها الخيار الافتراضي عبر أجهزة آيفون وآيباد وماك في كل مكان، فإنها ما يستخدمه الكثير من الأشخاص للتواصل.





