آبل ترفض الإدلاء بشهادتها بشأن متجر التطبيقات

رفضت شركة آبل الإدلاء بشهادتها في جلسة استماع في شهر أبريل أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة والمنافسة الرقمية.

وفي رسالة موجهة إلى آبل لحثها على تغيير موقفها، كتب أعضاء مجلس الشيوخ: كانت آبل على علم منذ أسابيع بأن اللجنة الفرعية كانت تخطط لعقد جلسة استماع حول هذا الموضوع وشاركت في مناقشات مع موظفينا بشأن من سيدلي بشهادته نيابة عنها، ومع ذلك، قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوعين قبل جلسة الاستماع المقررة، أعلنت فجأة أنها لن تقدم أي شاهد للإدلاء بشهادته في جلسة الاستماع.

وقال السيناتور (ايمي كلوبوشار) Amy Klobuchar و (مايك لي) Mike Lee: قررت الشركة فجأة عدم تقديم شهادتها أمام جلسة الاستماع حول الأسواق الرقمية، التي تركز على تطبيق متجر تطبيقات آبل ومتجر تطبيقات جوجل.

وقالت متحدثة باسم السيناتور كلوبشار: إن جوجل وافقت على الإدلاء بشهادتها في جلسة استماع للجنة الفرعية.

ولطالما اتهم صانعو التطبيقات آبل وجوجل بالانخراط في سلوك مضاد للمنافسة من خلال أخذ نسب محددة من الأرباح ووضع قواعد تضمين صارمة.

وخضعت ممارسات متجر تطبيقات آبل لفحص مكثف من المشرعين على مدار العام الماضي.

وفي عام 2019، أطلقت اللجنة القضائية بمجلس النواب تحقيقًا في المنافسة في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك متجر تطبيقات آبل.

وركز المشرعون طوال فترة التحقيق على الرسوم البالغة 30 في المئة التي تفرضها آبل على مطوري التطبيقات.

ويمتد النقد إلى مطوري التطبيقات أنفسهم، حيث رفعت شركة Epic Games المطورة للعبة فورتنايت دعوى قضائية ضد آبل في العام الماضي، متهمة الشركة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية بعد أن أزالت اللعبة الشهيرة من متجر التطبيقات.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: تغيير آبل المفاجئ في المسار عبر رفض تقديم شاهد للإدلاء بشهادته أمام اللجنة الفرعية بشأن قضايا المنافسة في متجر التطبيقات في شهر أبريل أمر غير مقبول عندما تكون الشركة على استعداد واضح لمناقشتها في المنتديات العامة الأخرى، ونحث آبل بشدة على إعادة النظر في موقفها وتقديم شاهد للإدلاء بشهادته أمام اللجنة الفرعية في الوقت المناسب.





