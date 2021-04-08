Hotline يمزج بين Clubhouse و Instagram Live

أطلقت مجموعة البحث والتطوير الداخلية ضمن شركة فيسبوك، فريق NPE، اليوم أحدث تجربتها، Hotline، في اختبار تجريبي عام.

ويمكن وصف التطبيق المستند إلى الويب بأنه مزيج من Instagram Live و Clubhouse، حيث يتيح للمبدعين التحدث إلى الجمهور الذي يمكنه بعد ذلك طرح الأسئلة من خلال النص أو الصوت.

ومع ذلك، على عكس Clubhouse، يمكن لصناع المحتوى اختيار تشغيل الكاميرات للحدث، بدلاً من أن تكون صوتية فقط.

ويستوحى التطبيق الجديد من الشبكة الاجتماعية الصاعدة، وتبدو واجهة مستخدم Hotline مألوفة لأي شخص سبق له استخدام Clubhouse أو Twitter Spaces أو أي من الشبكات الاجتماعية الأخرى الصوتية فقط، عند عرضها عبر الهاتف المحمول.

لكن هناك أيضًا العديد من الاختلافات بين Hotline والتطبيقات الحالية، مثل Clubhouse، حيث يشجع التطبيق المستخدمين على تسجيل الدخول باستخدام تويتر ثم التحقق من هويتهم عبر الرسائل القصيرة.

ويوجد موقع ويب للخدمة عبر الإنترنت الآن، لكنه لا يحتوي إلا على قائمة انتظار وأداة للتقدم لاستضافة برنامجك الخاص.

وأنشأت فيسبوك تصميمات لإصدارات الهاتف المحمول من التطبيق، وذلك بالرغم من أنها لا تبدو متاحة في الوقت الحالي.

وظهرت الأخبار عن بناء فيسبوك لنسختها من Clubhouse للمرة الأولى في شهر فبراير، وذلك بالرغم من أن Hotline يُقال إنه منتج مختلف عن منافس Clubhouse الذي تم بناؤه بواسطة الفريق الذي يقف وراء منصة دردشة الفيديو Messenger Rooms.

ويعمل Hotline بشكل مختلف عن Clubhouse و Spaces، حيث يسمح للمضيفين باستخدام الفيديو وجدولة المزيد من العروض التقديمية الرسمية باستخدام الأسئلة والأجوبة المضمنة، بدلاً من المحادثات الصوتية فقط المفتوحة التي تجري في Clubhouse.

ويسمح التطبيق أيضًا للمضيفين بتسجيل الجلسات بتنسيقات الصوت والفيديو، حيث يتلقى المضيف بعد الحدث تسجيلين من الجلسة أحدهما بتنسيق mp3 والآخر بتنسيق mp4.

ويشتمل المكون الأساسي للأسئلة والأجوبة في Hotline على قيام المضيفين بإرسال أسئلة من الجمهور عبر الرسائل النصية، بينما يمكن لأعضاء الجمهور بعد ذلك التصويت على الأسئلة التي يريدون الإجابة عليها ثم الرد على المحادثة المستمرة بردود فعل الرموز التعبيرية.

ويمكن للمضيفين أيضًا إحضار أفراد من الجمهور إلى المسرح الافتراضي لطرح أسئلتهم مباشرة وربما المشاركة في محادثة أطول.

ومن خلال هذه الطريقة، يبدو أن أحداث Hotline مصممة على نحو أشبه بخلط بين برنامج إذاعي وبث مباشر عبر Twitch، حيث يُطلب من الجمهور المشاركة لكن يظل التحكم في المحادثة ثابتًا مع المضيف.

ويتمتع المضيفون بالتحكم الكامل في التجربة، ويمكنهم إزالة الأسئلة غير الملائمة من قائمة الانتظار أو إزالة الأشخاص من الجلسة.

وبالنسبة للاختبارات الأولية، يدير ​​موظفو فيسبوك الأحداث ويزيلوا أي شخص ينتهك معايير مجتمع فيسبوك أو شروط الخدمة أو سياسة البيانات أو الشروط التكميلية لفريق NPE.

وقالت فيسبوك: نأمل أن نفهم كيف يمكن أن تساعد أسئلة وأجوبة الوسائط المتعددة التفاعلية والمباشرة الأشخاص على التعلم من الخبراء في مجالات، مثل المهارات المهنية.





