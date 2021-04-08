HMD Global تعلن عن Nokia X10 و Nokia X20

ارتبط اسم Nokia X بالعديد من أنواع الهواتف المختلفة في الماضي، بما في ذلك هواتف الوسائط المتعددة، وهاتف أندرويد المدعوم من مايكروسوفت، ومن ثم هاتف أندرويد من صنع HMD Global موجه للصين فقط.

وأعلنت شركة HMD Global الآن عن نموذجين جديدين من هذه السلسلة، هما Nokia X10 و Nokia X20، وتعهدت الشركة بتقديم الدعم الكامل لمدة ثلاث سنوات.

ويعني هذا ثلاث سنوات من تحديثات النظام التشغيلي والتحديثات الأمنية، مع ضمان أيضًا لمدة ثلاث سنوات.

وكجزء من مبادرة HMD Global الخضراء، يأتي الهاتفان مع حافظة مضمنة مصنعة بنسبة 100 في المئة من المواد العضوية التي يمكن تحويلها إلى سماد.

ويتطابق الهاتفان تقريبًا، ويختلفان بشكل أساسي في قسم الكاميرا، حيث يتم تشغيلهما بواسطة معالج Snapdragon 480 5G، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Adreno 619.

ويحصل Nokia X20 على خيارات الذاكرة 6/128 و 8/128 جيجابايت، بينما يأتي Nokia X10 بخيارات 6/128 و 6/64 و 4/128 جيجابايت.

ويحتوي كلا الهاتفين على شاشات من نوع LCD بقياس 6.67 إنشات وبدقة 1080×2400 بكسل وبمعدل سطوع 450 شمعة وتغطية التدرج اللوني NTSC، لكنها تفتقر إلى أي أشياء، مثل: معدل التحديث العالي والزجاج المقوى.

ويعتبر قسم الكاميرا هو أهم ما يميز Nokia X20، حيث يأتي بعدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل مع بصريات ZEISS، بالإضافة عدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وباستخدام ميزة Dual Sight، يمكنك التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو باستخدام كاميرتين في وقت واحد، ويمكن إعداد محدد المنظر كشاشة مقسمة أو صورة داخل صورة.

بينما يأتي Nokia X10 بكاميرا خلفية مزودة بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع بصريات ZEISS، بالإضافة عدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويستخدم كلا الهاتفين البطارية نفسها البالغة سعتها 4470 ميلي أمبير، التي تأتي مع وعد بعمر بطارية لمدة يومين، بالإضافة إلى الشحن بقدرة 18 واط.

ويتوفر Nokia X20 في شهر مايو بسعر 350 يورو، بينما من المقرر أن يصل Nokia X10 في شهر يونيو بسعر 310 يورو.





