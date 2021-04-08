صفقة اليوم.. احترف لغة بايثون والذكاء الاصطناعي مع خصم 97%

يستخدم المطورون والباحثون لغة بايثون في العديد من المجالات، مثل: تطوير التطبيقات، وتدريب نماذج التعلم الآلي والتعلم العميق، ومعالجة اللغات الطبيعية، والتعرف على الصور، وتحليل البيانات ومعالجتها، ولا توجد لغة أخرى حتى الآن أفضل منها في كل ذلك، بسبب طبيعتها الديناميكية، وتضمنها مكتبات متعددة، وقابليتها للتطوير والتكيف، بالإضافة إلى سهولة تعلمها.