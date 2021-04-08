جوجل تعلن عن مجموعة جديدة من تجارب WebXR

أعلنت شركة جوجل عن سلسلة من تجارب WebXR الجديدة للواقع المعزز والافتراضي عبر متصفحات الويب يمكنها القيام بأشياء، مثل: قياس المساحة، والحفر عبر الأرض، وتصور إرشادات التباعد الاجتماعي.

وكان للواقع الافتراضي والمعزز دائمًا القدرة على جعل الحياة أكثر متعة وإنتاجية، لكن معظم التطبيقات ركزت على الجانب الممتع، مما يجعل معظم الناس يفترضون أن التقنيات هي في الغالب للترفيه فقط.

وتحاول أحدث تجارب WebXR من جوجل للهواتف الذكية إثبات كيف يمكن أن تكون تعليمية أيضًا، حيث تم تصميم هذه المجموعة من التجارب لعرض ما يمكن أن تفعله هذه التكنولوجيا.

وقالت جوجل: الواقع المعزز والافتراضي يفتحان إمكانيات كيفية تفاعلنا مع العالم والمعلومات من حولنا، وتجمع WebXR بين الواقع المعزز والافتراضي عبر الويب لجعلها أكثر ملاءمة وتسهيل الوصول إليها على نطاق واسع.

وفي تدوينة، تسلط جوجل الضوء على أربع تجارب، هي: Floom و Measure Up و Sodar و Picturescape.

وقالت جوجل: إن تجربة Picturescape قادمة قريبًا، وتسمح لمستخدمي Google Photos باستكشاف الذكريات في الواقع المعزز.

ووفقًا لعملاقة البحث، فإن تجربة Floom تمثل طريقة جديدة ممتعة لاستكشاف الكوكب، تم إنشاؤها باستخدام WebXR وخرائط جوجل.

ويمكنك فتح متصفح كروم والمرور عبر الأرض لمعرفة ما يوجد على الجانب الآخر، سواء كان المحيط أو كتلة أرضية.

بينما تسمح تجربة Measure Up للمستخدمين بحساب الطول والمساحة والحجم للأشياء اليومية بسهولة.

ويمكنك وضع دبابيس على حافات الأشياء والحصول على الارتفاع والعمق دون شريط قياس.

وتمثل Sodar عبارة عن رادار تباعد اجتماعي، وتسلط التجربة الضوء على مترين من حولك وأنت تتحرك، لذلك يمكنك دائمًا الحفاظ على مسافة بينك وبين من حولك.

ويمكنك تجربة Floom و Measure Up و Sodar من خلال زيارة صفحة تجارب WebXR من جوجل عبر هاتف أندرويد، مع العلم أنك بحاجة إلى هاتف يدعم ARCore.





