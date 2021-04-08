صفقة اليوم.. تعلم أساسيات الهندسة الكهربائية والإلكترونية مع خصم 95%

- الحزمة التدريبية في مجال الهندسة الكهربائية والدوائر الإلكترونية The Electrical & Circuits Engineering Certification Bundle.
- عدد الدورات: 13.
- عدد الدروس: 361.
- المدة: 34 ساعة.
- يُعتبر قسم الهندسة الكهربائية واحدًا من أهم وأقوى أقسام كلية الهندسة، حيث إنه أحد الفروع الرئيسية في الكثير من أقسام كلية الهندسة الأخرى – مثل: الهندسة المدنية والميكانيكية، وغيرها الكثير – كما أنه أساس كل ما نشهده حاليًا من تطور تكنولوجي، فهو من أكثر الأقسام التي تحتاج إليها البشرية، والتي من غيرها تختفي كل معالم العصر الحديث والتطور التكنولوجي، لذلك يعتبر من أفضل الأقسام من حيث توفر فرص العمل.
- إذا كنت تتطلع إلى استكشاف مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية، أو ترغب فقط في صقل مهاراتك في تصميم الدارات الإلكترونية؛ فيمكنك الاستعانة بهذه الحزمة التدريبية (The Electrical & Circuits Engineering Certification Bundle) التي ستساعدك في ذلك.
- تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول المفاهيم والقوانين الأساسية للدارات الكهربائية، حيث صُممت هذه الدورة للمبتدئين تمامًا الذين ليس لديهم أي معرفة بالدارات الكهربائية، حيث ستتعلم المفاهيم الأساسية مثل: التيار، والجهد، والطاقة، والطاقة فيما يتعلق بالدارات الكهربائية، بالإضافة إلى القوانين الأساسية للدارات الكهربائية، مثل: مجموعة المقاومات والتوصيل، وقانوني كيرشوف للتيار والجهد (KCL) و (KVL)، وقانون أوم، وتحويلة دلتا ستار – وهي طريقة رياضية لتبسيط تحليل الدارات الكهربائية – وغير ذلك الكثير.
- وهناك دورة أخرى حول طرق التحليل والنظريات الأساسية للدارات الكهربائية، حيث ستتعرف على طرق عمل الدارات من خلال النظر إلى العناصر الموجودة في المنزل حولك وكيفية عملها. وبعد ذلك ستتعرف على الأساليب المختلفة لبناء الدوائر وتحليلها، بدءًا من الأمثلة البسيطة، وانتهاءً بالدوائر المعقّدة الموجودة في العالم الواقعي. ثم ستنتقل إلى المستوى التالي للتعرف على كيفية عمل (المُضخمات العملياتية) Operational Amplifiers، والمكثفات و(الملفات الكهربائية) Inductors في الدارات الكهربائية.
- تضم هذه الحزمة أيضًا أكثر من دورة حول التيار المتردد (AC)، والتيار المستمر (DC)، يعمل التيار المتردد على تشغيل العديد من الأجهزة الإلكترونية التي تستخدمها، بينما يقوم التيار المستمر بشحن البطاريات وتشغيل المحركات، حيث ستتعلم كيف ومتى يتم تحويل أحدهما إلى الآخر، وكيفية استخدامها في الدارات الكهربائية التي ستقوم بتصميمها .
- ستتعلم أيضًا أساسيات (Choppers) التي تعمل بالتيار المتردد والتيار المستمر، ومتى يمكنك استخدامها في الدارات التي تصممها حتى تتمكن من التعامل مع الأحمال المتعددة بكفاءة أفضل. وبعد ذلك؛ يمكنك إلقاء نظرة على (المحولات) inverters التي تغير التيار المستمر إلى التيار المتردد، حيث إن إتقانها هو الأساس لبناء دارات كهربائية أفضل.
- ستنتقل بعد ذلك من النظريات إلى التطبيق العملي حيث يمكنك البدء بالتعرف على أجزاء الدارات الموجودة حولك، وستتعرف على مكبرات الصوت والمكثّفات والمحاثّات. هل تساءلت يومًا كيف يحوّل هاتفك البيانات إلى موسيقى؟ يتم ذلك بفضل (المحول الرقمي التناظري) Digital-to-Analog Converter الذي يُعرف اختصارًا باسم (DAC)، وهو مكوّن إلكتروني يحول الإشارة التناظرية – مثل: الصوت الذي يلتقطه الميكروفون أو الضوء الذي يدخل الكاميرا الرقمية – إلى إشارة رقمية، وستتعرف في هذه الدورة على آلية عمله، وكيفية استخدامه هو والمكونات الأساسية الأخرى في بناء الدارات الإلكترونية.
- ستتعرف أيضًا على (آلات الحث) Induction Machines، و(آلات التيار المستمر) DC Machines، و(المقومات) Rectifiers وأنواعها وكيفية استخدامها.
- بعد ذلك ستنتقل إلى أساسيات الأنظمة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية حيث ستتعرف على أساسيات أنظمة التيار الخفيف في الهندسة الكهربائية من خلال فهم كيف تقوم الأنظمة في منزلك بسحب التيار، مثل: نظام الإنذار بالحريق وكاميرات المراقبة وغيرها من الدارات الرئيسية التي تعمل في المنزل الذكي.
- وهناك دورة أخرى حول أساسيات توليد مستويات مختلفة من الجهد العالي، حيث ستتعرف على أنواع الفولتية العالية، وطرق التوليد لكل من التيار المتردد والتيار المستمر في الأنظمة الكهربائية.
- وأخيرًا؛ هناك دورة مصممة لأي شخص يرغب في معرفة كل شيء عن عملية توليد الكهرباء وأنواع محطات التوليد المختلفة، حيث ستتعرف على محطات توليد الطاقة المختلفة، ومبدأ تشغيل كل منها، كيفية توزيع الطاقة وتخزينها، وغير ذلك الكثير.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1278 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 59.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 95%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Basic Concepts & Basic Laws of Electric Circuits
- Methods of Analysis & Basic Theorems of Electric Circuits
- Operational Amplifiers, Capacitors & Inductors in Electric Circuits
- Fundamentals of Induction Machines in Electrical Machines
- Fundamentals of Rectifiers in Power Electronics
- Fundamentals of AC Choppers in Power Electronics
- Fundamentals of DC Choppers in Power Electronics
- Fundamentals of Inverters in Power Electronics
- Fundamentals of DC Machines in Electrical Machines
- Fundamentals of Synchronous Machines for Electrical Engineering
- Basics of Light Current Systems for Electrical Engineering
- High Voltage Generation for Electrical Engineering
- Complete Generation Course for Electrical Engineering