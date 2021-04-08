صفقة اليوم.. تعلم أساسيات الهندسة الكهربائية والإلكترونية مع خصم 95%

يُعتبر قسم الهندسة الكهربائية واحدًا من أهم وأقوى أقسام كلية الهندسة، حيث إنه أحد الفروع الرئيسية في الكثير من أقسام كلية الهندسة الأخرى – مثل: الهندسة المدنية والميكانيكية، وغيرها الكثير – كما أنه أساس كل ما نشهده حاليًا من تطور تكنولوجي، فهو من أكثر الأقسام

التي

تحتاج إليها البشرية، والتي من غيرها تختفي كل معالم العصر الحديث والتطور التكنولوجي، لذلك يعتبر من أفضل الأقسام من حيث توفر فرص العمل.