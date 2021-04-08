أديداس تطلق حذاء قابل للتخصيص عبر مكعبات Lego

أعلنت شركتا أديداس Adidas وليغو Lego عن تعاونهما لإطلاق زوج جديد من أحذية الجري.

وبالرغم من أن هذه الجملة قد تجعل البعض يفكر على الفور في أحذية الجري المصنوعة من قطع ليغو البلاستيكية الحقيقية، إلا أن المنتج الذي استقرت عليه الشركتان يبدو أكثر عقلانية، حيث أخذوا حذاء Adidas Ultraboost ومنحوه شيئًا من لمسات ليغو.

وتبعًا لهذا التعاون، أطلقت أديداس إصدارًا جديدًا من أحذية الجري Ultraboost DNA الخاصة بها يسمى Adidas Ultraboost DNA X Lego Plates.

ويشبه الحذاء الجديد إلى حد ما أحذية Ultraboost DNA التي يعرفها معظم عشاق أديداس، باستثناء اختلاف رئيسي واحد يتمثل في استبدال خطوط أديداس الشهيرة بثلاث لوحات ليغو، مما يسمح بتخصيص الحذاء بشكل أكبر.

وتظهر خطوط ليغو الثلاثية على جانبي كل حذاء، مما يمنح مرتديها 12 شريطًا في الكل للتخصيص، وهناك بشكل مرفق مجموعة من مكعبات ليغو المسطحة التي يمكن لمالكيها استخدامها لإنشاء الخطوط.

كما تتميز الأحذية أيضًا بعدد قليل من لمسات ليغو الأخرى، بما في ذلك شعار Lego على اللسان وتفاصيل على نمط قطع ليغو على الجزء العلوي والنعل من الحذاء.

وتم صنع البطانة الداخلية أيضًا باللون الأصفر الفاتح المعروف بالنسبة لمنتجات ليغو، وهناك أيضًا تصميم مكعبات ليغو على منطقة أصابع القدم، لكن لا يمكن تخصيصها.



ويتضمن الحذاء فتحات بلاستيكية شفافة على الجانب على شكل لوحات ليغو المسطحة بقياس 2×6 تكفي لتناسب ثلاث قطع Lego ثنائية في كل شريط.

وبالرغم من أن حذاء أديداس هذا يأتي مع مجموعة من قطع ليغو بالألوان الأساسية، فمن المفترض أنه لا يوجد شيء يمنعك من تبديل القطع الخاص بك بألوان أكثر تشويقًا للحصول على مظهر أكثر تخصيصًا.

ومن المقرر طرح أحذية Adidas Ultraboost DNA X Lego للبيع اليوم الخميس 8 أبريل من خلال موقع أديداس الإلكتروني مقابل 200 دولار.

The new customisable Ultraboost DNA x LEGO Plates running shoes. LEGO Plates included.#adidasxLEGO pic.twitter.com/HvhYOZex6n — LEGO (@LEGO_Group) April 7, 2021





