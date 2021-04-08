آبل تجادل بأنها تواجه منافسة في سوق ألعاب الفيديو

قبل المحاكمة القادمة ضد شركة Epic Games، قدمت شركة آبل 500 صفحة من المستندات التي تغطي النتائج والاستنتاجات القانونية، والتي تلخص بشكل أساسي المعلومات المتبادلة بين آبل و Epic Games.

وتقدم المستندات الحقائق ذات الصلة إلى القاضي، وتدافع عن الاستنتاجات المنطقية التي يجب استخلاصها عند تطبيق القانون على القضية.

وقالت الشركة اليوم الخميس: إنها تعتزم الجدل بأنها تواجه منافسة كبيرة في السوق لمعاملات ألعاب الفيديو للدفاع عن نفسها ضد مزاعم مكافحة الاحتكار من جانب شركة Epic Games المصنعة للعبة فورتنايت.

ورفعت Epic Games دعوى قضائية ضد آبل العام الماضي في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، وقالت من خلالها: إن العمولات التي تتراوح بين 15 و 30 في المئة التي تفرضها آبل مقابل استخدام أنظمة الدفع داخل التطبيق وممارسة آبل الطويلة في التحكم بالتطبيقات التي يمكن تثبيتها عبر أجهزتها تصل إلى سلوك مانع للمنافسة.

ونشأ الخلاف بعد أن حاولت Epic Games تنفيذ نظام الدفع داخل التطبيق الخاص بها في لعبة فورتنايت الشهيرة وحظرت آبل بعد ذلك اللعبة من متجر التطبيقات الخاص بها.

ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى القضية في شهر مايو في أوكلاند بولاية كاليفورنيا بواسطة قاضية المقاطعة الأمريكية (إيفون غونزاليس روجرز) Yvonne Gonzalez Rogers، التي يتعين عليها الحكم على أي فكرة عن السوق هي الفكرة الصحيحة لتحليل تحركات آبل بحثًا عن علامات السلوك المانعة للمنافسة.

وقامت Epic Games بتأطير قضيتها حول فكرة أن أجهزة آيفون، التي لديها أكثر من مليار مستخدم، تمثل سوقًا متميزًا خاصًا بها لمطوري البرامج.

وجادلت Epic Games بأن آبل لديها سلطة احتكارية على هذا السوق لأنها تقرر كيف يمكن للمستخدمين تثبيت البرامج عبر الأجهزة.

وتقول: إن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تسيء استخدام هذه القوة من خلال إجبار المطورين على توفير برامجهم من خلال متجر التطبيقات، حيث يخضع المطورون لرسوم عبر بعض المعاملات.

ورفضت آبل في الملف الذي قدمته هذه الفكرة، وقالت: إن السوق المناسب لتحليل القضية هو سوق معاملات ألعاب الفيديو، الذي يتضمن منصات متعددة تابعة لشركات مختلفة، التي تحد أيضًا من البرامج التي يمكن تشغيلها على أجهزتها وتفرض رسومًا على المطورين.

وقالت آبل: إنها تخطط للنقاش بأن المستهلكين لديهم العديد من الخيارات حول كيفية تنفيذ معاملات ألعاب الفيديو، بما في ذلك شراء الرموز الافتراضية من مطوري الألعاب عبر منصات أخرى، مثل حواسيب ويندوز، واستخدام الرموز المميزة عبر أجهزة آيفون دون رسوم على مطور اللعبة.





