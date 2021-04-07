Signal يختبر ميزة تتيح لك إرسال العملات المشفرة

يختبر تطبيق الاتصال المشفر Signal ميزة مدفوعات جديدة تركز على الخصوصية في المملكة المتحدة، وذلك من أجل منح المستخدمين بديلاً قابلاً للتطبيق لميزة WhatsApp Payments.

ووفقًا لتدوينة جديدة، فإن آخر تحديث تجريبي للتطبيق يجلب الدعم لميزة جديدة تسمى Signal Payments، التي تتيح لك إرسال واستقبال المدفوعات عبر المنصة باستخدام MobileCoin.

ويعتبر MobileCoin بمثابة بروتوكول مدفوعات يركز على الخصوصية ويوفر للمستخدمين محفظة رقمية وعملة مشفرة مصاحبة تسمى MOB.

ويتيح آخر تحديث لبرنامج Signal التجريبي للمستخدمين في المملكة المتحدة ربط محفظة MobileCoin بالتطبيق بسهولة لإرسال الأموال واستلامها.

كما أنه يوفر واجهة بسيطة لمساعدتك على تتبع رصيدك ومراجعة سجل معاملاتك.

وبالنظر إلى الطريقة التي تم بها تصميم بروتوكول MobileCoin، لن يتمكن Signal من الوصول إلى أي من معلومات الدفع الخاصة بك.

وتشير التدوينة إلى ما يلي: كما هو الحال دائمًا، هدفنا هو الاحتفاظ ببياناتك بين يديك، ويعني تصميم MobileCoin أن Signal لا يمكنه الوصول إلى رصيدك أو سجل المعاملات الكامل أو الأموال، ويمكنك أيضًا تحويل أموالك في أي وقت إذا كنت تريد التبديل إلى تطبيق أو خدمة أخرى.

وإذا كنت على استعداد لتجربة Signal Payments، فيمكنك الاشتراك في البرنامج التجريبي عبر هذا الرابط.

ومن المفترض أن يصبح أحدث إصدار تجريبي متاحًا في متجر Play Store بعد اكتمال التسجيل، وبعد إعداد محفظة MobileCoin الخاصة بك عبر التطبيق، ستتمكن من شراء MOB عبر FTX وغيرها من منصات التداول.

وتتمتع شركة MobileCoin بعلاقة وثيقة مع المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتطبيق التراسل، (موكسي مارلينسبيك) Moxie Marlinspike، الذي قدم المشورة للشركة قبل آخر جولة تمويل تم الإعلان عنها الشهر الماضي.

يذكر أن التطبيق طرح العديد من الميزات الجديدة على مدار الشهرين الماضيين للاستفادة من رد الفعل الأخير ضد أكبر منافسيه واتساب.

وقدمت خدمة المراسلة التي تركز على الخصوصية دعمًا للمكالمات الجماعية المشفرة والخلفيات المخصصة والملصقات المتحركة والمزيد.

كما تلقى Signal أيضًا ميزة النسخ الاحتياطي الجديدة التي تتيح لك نقل الدردشات إلى جهاز جديد بسهولة.





