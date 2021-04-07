Polestar تبني سيارة عديمة الانبعاثات

قالت شركة Polestar السويدية لصناعة السيارات ذات الأداء الكهربائي: إنها تبني أول سيارة خالية من الانبعاثات في العالم دون الاعتماد على تعويضات الكربون.

وصاغت الشركة، التي انبثقت عن Volvo والشركة الأم Geely، جهودها لخفض انبعاثات الكربون من خلال تغيير الطريقة التي تصنع بها سياراتها، التي ينتج عنها أول سيارة محايدة مناخيًا في العالم بحلول عام 2030.

وأصبحت تعويضات الكربون طريقة قياسية للشركات من أجل شطب انبعاثات الكربون من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة أو مشاريع الحفاظ على البيئة التي تهدف إلى تعزيز قدرة الغابات على تخزين الكربون بشكل طبيعي.

لكن هناك أدلة متزايدة على أن التعويضات لم تنجح في إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري، وبدلاً من ذلك منحت الشركات ترخيصًا لمواصلة التلوث.

ويقول (توماس إنجينلاث) Thomas Ingenlath، الرئيس التنفيذي لشركة Polestar، في بيان: نضطر إلى تجاوز ما هو ممكن اليوم، ويتعين علينا أن نتساءل عن كل شيء، ونبتكر ونتطلع إلى التقنيات المتسارعة بينما نبتكر السيارة الخالية من الانبعاثات.

وقالت شركات FedEx و United و Delta و JetBlue: إنها تشطب جميع انبعاثاتها خلال العقود العديدة القادمة، فيما تعهدت شركتا Uber و Lyft بالتعامل مع انبعاثات الكربون في إطار زمني مماثل.

وتصنع شركة Polestar سيارتين: السيارة الكوبيه الهجينة Polestar 1 البالغة تكلفتها 155 ألف دولار، والسيدان ذات السقف المنحني الكهربائية بالكامل Polestar 2.

ومن المتوقع إطلاق Polestar 3، وهي سيارة كروس أوفر كهربائية، في أواخر عام 2021، وبعد إطلاق أول سيارة لها، قالت الشركة: إنها لن تنتج سوى السيارات الكهربائية.

ويتمثل التحدي الحقيقي الذي يواجه Polestar في القضاء على انبعاثات الكربون من عملية الإنتاج وسلسلة التوريد.

وتعهدت العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى بالتخلص التدريجي من إنتاج السيارات العاملة بالوقود بحلول تاريخ مستهدف معين، بما في ذلك جنرال موتورز وفورد وفولفو.

لكن إنتاج السيارات، بما في ذلك تعدين المعادن الأرضية النادرة التي تدخل في بطاريات الليثيوم أيون، عملية كثيفة الكربون، حتى إن الحد من هذه الانبعاثات يمثل مهمة كبيرة التبعية.

وقد يكون لدى Polestar مرونة أكبر لتحقيق أهدافها من الشركات الأخرى الأكبر، وأعلنت الشركة عن مشروعها المسمى Polestar 0 كجزء من مراجعتها السنوية الأولى، حيث قالت: يتم تطبيق إعلانات الاستدامة عبر جميع نماذج Polestar المستقبلية.

وتمثل إعلانات الاستدامة، الشائعة في صناعات، مثل: الأغذية والأزياء، قائمة مرجعية لجميع انبعاثات الكربون والنفايات المرتبطة بمنتج أو عملية.

وتقول الشركة: إنها تدرج عبر موقعها الإلكتروني البصمة الكربونية ومواد المخاطر المتتبعة المرتبطة بإنتاج كل من مركباتها بدءًا من Polestar 2.