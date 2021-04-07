Pinterest تطلق صندوقًا لدفع الأموال للمؤثرين

قد تكون Pinterest – من بين جميع منصات الوسائط الاجتماعية – هي الأقل اعتمادًا على نوع ثقافة المؤثرين المرتبطة بمنصات إنستاجرام ويوتيوب وغيرها.

لكن يبدو أن هذا بدأ يتغير الآن، حيث أطلقت المنصة صندوق المبدعين Creator Fund لدفع أموال لمجموعة صغيرة من المؤثرين لإنشاء المحتوى عبر المنصة.

ويقدم الصندوق 500 ألف دولار نقدًا ووسائل إعلام لمجموعات صغيرة من المؤثرين طوال عام 2021، بدءًا من ثمانية مبدعين ينتمون إلى خلفيات غير ممثلة.

وتخطط المنصة لإضافة المزيد من الأشخاص إلى البرنامج على مدار العام، ومع هذا الصندوق، أصبحت Pinterest أحدث منصة تجذب المؤثرين بدعم مالي مباشر.

وأطلقت TikTok أيضًا صندوقًا بقيمة 200 مليون دولار العام الماضي، ودفعت مبادرة Spotlight من Snapchat الملايين للمستخدمين الذين ينشئون مقاطع الفيديو الأكثر شهرة.

وبالمقارنة مع تلك الجهود، فإن نهج Pinterest أكثر تواضعًا، لكن المنصة توضح أنها تحاول أيضًا بناء نوع مختلف من ثقافة المؤثرين عن المنصات الأخرى.

وإلى جانب الصندوق، قدمت Pinterest أيضًا مجموعة جديدة من السياسات لمبدعيها، التي تتجاوز إرشادات المجتمع الحالية.

وتتطلب السياسات الجديدة المسماة Creator Code من جميع مستخدمي Pinterest الذين لديهم إمكانية الوصول إلى Story Pins الموافقة على مجموعة من الإرشادات التي تتضمن التحقق من الحقائق وإنشاء بيئة شاملة.

ومن الناحية العملية، لا تغير Creator Code سياسات Pinterest الحالية، التي تحظر أشياء، مثل: المعلومات الصحية الخطأ وخطاب الكراهية.

وقالت (سارة بروما) Sarah Bromma، رئيسة السياسة في Pinterest: تهدف Creator Code إلى تشجيع المبدعين على فهم روح سياساتنا للمحتوى ولن يكون لديهم مجموعة سياسات خاصة بهم، بل يتم إخضاعهم للمعايير نفسها التي يخضع لها جميع مستخدمينا فيما يتعلق بقضايا، مثل: أمان المحتوى والملكية الفكرية.

ويأتي صندوق المبدعين بعد أن قدمت المنصة في شهر سبتمبر الماضي ميزة Story Pins وحسابات صناع المبدعين، وكلاهما يهدف إلى تسهيل عرض المشاريع على أعلى مستوى عبر المستخدمين وبناء متابعين عبر المنصة.

كما كشفت Pinterest أيضًا عن ميزات جديدة للإشراف على التعليقات، التي تشجع المستخدمين على كتابة المزيد من التعليقات الإيجابية والتحذير عندما انتهاك قواعد المنصة.

وتشبه هذه الميزة الأدوات التي تستخدمها إنستاجرام و TikTok، التي لديها أيضًا القدرة على تحذير المستخدمين بشكل استباقي قبل نشر التعليقات المخالفة للقواعد.





