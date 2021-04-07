NIU تعلن عن سكوترها الكهربائي الأول

عرضت NIU، الشركة المصنعة للدراجات الكهربائية الشهيرة ذات الأسعار المعقولة، سكوترها الكهربائي الأول، بحيث تتوفر المركبة ذات العجلتين الجديدة ابتداءً من الصيف الحالي في الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية

ويأتي سكوتر NIU بنوعين مختلفين، Pro و Sport، وتصل سرعة سكوتر Pro في الولايات المتحدة إلى 19.8 ميل في الساعة، بينما تبلغ سرعة الإصدار الرياضي 17.4 ميل في الساعة.

وسيكون لكلا الإصدارين في أوروبا سرعة قصوى منظمة تبلغ 25 كيلومتر في الساعة (15.5 ميل في الساعة).

ويبلغ مدى Pro نحو 31 ميل (50 كيلومتر) بشحنة واحدة مدتها 7.5 ساعات، في حين أن مدى الإصدار الرياضي سيكون 25 ميل (40 كيلومتر) بشحنة واحدة مدتها 5.5 ساعات.

وبالنسبة لنظام الدفع، تقدم NIU محركًا بقوة 350 واط وحزمة بطارية ليثيوم أيون بقوة 486 واط لسكوتر Pro، ​​بينما يتم تشغيل Sport بواسطة محرك بقوة 300 واط وحزمة بطارية 365 واط في الساعة.

ويأتي السكوتر مقاومًا للماء، وقابلًا للطي، مع وجود اتصال بالتطبيق عبر البلوتوث والكبح المتجدد.

ويبدأ أرخص إصدار من السكوتر بسعر 599 دولار، وذلك بالرغم من أن NIU لم تصدر حتى الآن أي تفاصيل أخرى حول الأسعار.

وتشتهر NIU في أمريكا الشمالية بالدراجات الكهربائية الشهيرة التي تبلغ تكلفتها 2000 دولار، التي استخدمتها شركات النقل المشترك، مثل: Revel و Lime.

وتتاح الدراجات الكهربائية للشراء في عدد قليل من المدن الأمريكية، بما في ذلك سان فرانسيسكو وسان دييغو وأوستن وشيكاغو وواشنطن العاصمة وميامي وفورت لودرديل وهونولولو.

ويبدأ البيع الأولي للسكوتر في شهر يونيو 2021، مع تحديد موعد التسليم في الولايات المتحدة وأوروبا في شهر يوليو 2021.

وتبدأ مبيعات التجزئة العالمية في شهر أغسطس 2021، مع إمكانية شراء السكوتر عبر الإنترنت أو عبر أي من وكلاء ومتاجر NIU في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ويتوفر السكوتر الكهربائي بكثرة في الولايات المتحدة، حيث هناك نماذج من Segway-Ninebot و Inokim و Acton و Unagi وغيرها على نطاق واسع من عدد من تجار التجزئة المختلفين.

ومع ذلك، يصعب الحصول على الدراجات الكهربائية العاملة بالبطارية في أمريكا الشمالية.

وتميل الشركات المصنعة الكبرى، مثل Gogoro، إلى تركيز مبيعاتها على الأسواق ذات الحجم الأكبر مثل الصين، في حين تُترك الولايات المتحدة لتضعف بفضل بنيتها التحتية التي تركز على السيارات.





