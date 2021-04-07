Alienware تطلق حاسب محمول للألعاب بمعالج AMD

أعلنت شركة Alienware عن أحدث حواسيبها المحمولة الرائدة للألعاب وهو Alienware M15 R5 بقياس 15 إنشًا.

ويبدأ الشحن بتاريخ 20 أبريل في الولايات المتحدة، وذلك بسعر يبدأ من 2230 دولار.

وتوضح الشركة أنها تضيف معالجات Ryzen 5000 H-series من AMD، بما في ذلك حتى معالج Ryzen 9 5900HX وشريحة الرسومات RTX 3070 من Nvidia.

وتقول شركة Dell: إن هذا هو أول حاسب محمول يتميز بمعالج AMD من العلامة التجارية Alienware منذ عام 2007.

ويأتي الحاسب بتكوين أساسي يتضمن معالج Ryzen 7 5800H و Nvidia RTX 3060، ويمكنك الترقية إلى معالج Ryzen 9 5900HX و Nvidia RTX 3070.

وتتمتع كل من Nvidia RTX 3060 و Nvidia RTX 3070 بمستوى طاقة رسومية إجمالي 115 واط مع 10 واط من التعزيز الإضافي المتاح لما يصل إلى 125 واط من قوة الرسومات القصوى.

وعند الحديث عن الأبعاد، فإن Alienware M15 R5 أكثر سمكًا وأثقل من الجيل السابق Alienware M15 R4.

ويزن الحاسب ذو المواصفات الأساسية بين 2.4 كيلوجرام و 2.6 كيلوجرام، وذلك اعتمادًا على المكونات الداخلية.

ويبلغ سمك Alienware M15 R5 نحو 19.25 ميليمتر في مقدمته، ويصل السمك إلى 22.85 ميليمتر بالقرب من المفصل، ويتم شحن الجهاز مع بطارية بقوة 86 واط.

ويمكن تكوين R5 بعدة خيارات من ناحية الشاشة، بما في ذلك شاشة بدقة FHD بزمن استجابة 3 ميلي ثانية مع معدل تحديث 165 هرتز، وشاشة بدقة 1080 بكسل بسطوع 300 شمعة ومعدل تحديث 360 هرتز وزمن استجابة 1 ميلي ثانية، وشاشة بدقة QHD بسطوع 400 شمعة مع معدل تحديث 240 هرتز ووقت استجابة 1 ميلي ثانية، بالإضافة إلى G-Sync، التي توفر تجربة أكثر سلاسة حتى في حالة انخفاض معدل الإطارات.

وإذا كنت ترغب في استخدام شاشة منفصلة، فإن منفذ HDMI 2.1 الخاص بالحاسب المحمول يعني أنه يمكنه عرض ما يصل إلى 120 إطارًا في الثانية بدقة 4K إذا كانت الشاشة الخارجية تدعم ذلك.

ويتميز هذا الحاسب المحمول أيضًا بمنفذ إيثرنت 2.5 جيجابت في الثانية ومنفذين USB-A 3.2 Gen 1 ومنفذ USB-A 3.2 Gen 2 ومنفذ USB-C 3.2 Gen 2 ومنفذ سماعة الرأس، ولا يوجد منفذ Thunderbolt.

وتقول Dell: يتميز هذا الحاسب المحمول من Alienware بذاكرة من نوع DDR4 بتردد 3200 ميجاهرتز، كما أنه قابل للتكوين بواسطة المستخدم مع فتحتين SO-DIMM، وتوجد فتحتان M.2 بالداخل حتى تتمكن من ترقية السعة التخزينية بعد الشراء.





