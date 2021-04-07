صانعو الساعات السويسريون ينتقلون إلى التقنيات الرقمية

تطلق شركات صناعة الساعات الفاخرة السويسرية حدثًا جديدًا رقميًا بالكامل Watches & Wonders لعرض أحدث المنتجات، على أمل إنعاش المبيعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

ولا يزال صانعو الساعات الراقية يعتمدون إلى حد كبير على المتاجر الفعلية للمبيعات، لكن نجاح المنصات عبر الإنترنت للساعات المستعملة، مثل: WatchBox أو Watchfinder، أظهر أنه من الممكن بيع الساعات الفاخرة عبر الإنترنت.

وأثرت عمليات إغلاق المصانع والمتاجر في مبيعات الساعات السويسرية العام الماضي وأجبرت العلامات التجارية على تعزيز أعمالها التجارية الصغيرة في كثير من الأحيان عبر الإنترنت وإعادة التفكير بشكل عام في الأنشطة الرقمية.

وقال (غيوم دي سينس) Guillaume de Seynes، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس Hermès: إن أحد أسباب تفوق أعمال هيرميس في صناعة الساعات العام الماضي هو أن عملائها اعتادوا على التسوق عبر موقعها الإلكتروني.

ودخلت مجموعة هيرميس، المعروفة بالسلع الجلدية والعطور، التجارة الإلكترونية في وقت أبكر بكثير من صانعي الساعات المحترفين، حيث أطلقت موقعها الخاص بالمعاملات في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 20 عامًا.

ويتوقع دي سينس انتعاشًا قويًا في مبيعات ساعات المجموعة هذا العام بما يتماشى مع زيادة بنسبة 28 في المئة في الربع الأخير من عام 2020.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 2 في المئة فقط من مبيعات الساعات السويسرية من حيث القيمة تتم حاليًا عبر الإنترنت، مع اختلاف الحصة اعتمادًا على العلامة التجارية.

وفضلت بعض العلامات التجارية السويسرية للساعات الفاخرة، مثل: Patek Philippe و Rolex، التمسك بالمتاجر التقليدية لبيع منتجاتها التي يمكن أن تكلف عشرات الآلاف من الدولارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Patek Philippe: إن البيع عبر الإنترنت ليس خيارًا بالنسبة لنا، وأكدت التجربة مع تجار التجزئة خلال الإغلاق الأول تلك الإستراتيجية، حيث لا يريد الناس شراء Patek عبر الإنترنت، فالساعات غالية الثمن، وتفقد جمالها بهذه الطريقة.

وتتوقع شركة صناعة الساعات الفاخرة انتعاشًا هذا العام بعد انخفاض المبيعات بنسبة 20 في المئة في عام 2020، لكنها لا تتوقع العودة إلى أرقام مبيعات 2019 حتى الآن.

وقال الرئيس التنفيذي لمنصة الساعات المستعملة WatchBox: إن العملاء أصبحوا أكثر تفاعلًا مع العلامات التجارية خلال الوباء حيث اعتادوا البحث بنشاط عن المعلومات عبر الإنترنت.

واستجابة لهذا الاتجاه، قامت Patek Philippe ببعض الاستثمار في قدراتها الرقمية، وتوظيف موظفين وإنشاء استوديو لتقديم عروض تقديمية عالية الجودة للمنتجات الافتراضية.

كما استثمرت العلامة التجارية الصغيرة المستقلة H. Moser & Cie في التكنولوجيا الرقمية قبل معرض Watches & Wonders.

وقالت Bulgari: إن التجارة الإلكترونية قد زادت بشكل كبير، وقد قمنا بتوسيع تقنياتنا وجعلنا أنفسنا متاحين أكثر للعملاء.

وتتيح منصة Watches & Wonders لوسائل الإعلام وتجار التجزئة الوصول إلى العروض التقديمية التي تنظمها 38 علامة تجارية مشاركة.

وقالت Oris: طورت العلامة التجارية حملات للتواصل بشكل أوثق مع العملاء عبر إنستاجرام وأطلقت ساعة لمجتمعها عبر الإنترنت عبر Zoom.





