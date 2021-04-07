شبكة Find My تعمل مع منتجات الجهات الخارجية

قدمت شركة آبل اليوم تطبيق Find My المحدث، الذي يسمح لمنتجات الجهات الخارجية باستخدام إمكانات البحث الخاصة والآمنة للشبكة، التي تضم مئات الملايين من أجهزة آبل.

وكانت الشركة قد أعلنت للمرة الأولى عن أنها تعتزم فتح شبكتها لمصنعين تابعين لجهات خارجية في WWDC 2020.

ويفتح برنامج ملحقات الشبكة الجديد شبكة آبل الواسعة والعالمية لمصنعي الأجهزة الخارجيين لبناء منتجات تستخدم الخدمة، حتى يتمكن العملاء من استخدام تطبيق Find My لتحديد العناصر المهمة في حياتهم وتتبعها.

وتتوفر المنتجات الجديدة التي تعمل مع تطبيق Find My من Belkin و Chipolo و VanMoof ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وقال (بوب بورشرز) Bob Borchers، نائب رئيس تسويق المنتجات حول العالم في آبل: لأكثر من عقد من الزمان، اعتمد عملاؤنا على Find My لتحديد موقع أجهزة آبل المفقودة أو المسروقة، مع حماية الخصوصية.

وأضاف: نقدم الآن إمكانات البحث القوية لشبكة Find My إلى المزيد من الأشخاص باستخدام برنامج ملحقات الشبكة، ويسعدنا أن نرى كيف تستخدم Belkin و Chipolo و VanMoof هذه التقنية.

ويعتبر البرنامج الجديد جزء من برنامج Made for iPhone، وتم تصميمه لأي مطور ملحقات يتطلع إلى توصيل منتج حالي أو جديد بشبكة آبل.

ويجب أن تلتزم منتجات الجهات الخارجية بجميع وسائل حماية الخصوصية لشبكة Find My التي يعتمد عليها عملاء آبل.

ويمكن إضافة المنتجات المعتمدة إلى علامة تبويب العناصر الجديدة، وتحصل المنتجات على شارة لإبلاغ المستخدمين بوضوح أن المنتج متوافق مع الشبكة والتطبيق.

وتعلن آبل اليوم أيضًا عن مسودة مواصفات لمصنعي الشرائح التي يتم إصدارها في وقت لاحق من هذا الربيع.

ويمكن لمصنعي الأجهزة الخارجيين الاستفادة من تقنية النطاق العريض الفائق في أجهزة آبل المجهزة بشريحة U1، مما يوجد تجربة أكثر دقة ووعيًا مباشرًا عندما تكون في مكان قريب.

وتشكل الدراجات الكهربائية S3 و X3 من VanMoof، وسماعات Belkin SOUNDFORM Freedom، و Chipolo ONE Spot finder المجموعة الأولى من الملحقات الخارجية التي تعمل مع Find My.

ويسهل تطبيق Find My على أجهزة آيفون وآيباد و iPod touch و Mac تحديد موقع أجهزة آبل المفقودة، فضلاً عن مواكبة الأصدقاء والعائلة، كل ذلك مع حماية خصوصية المستخدم.

ويسمح تطبيق Find My بتحديد موقع الجهاز المفقود عبر الخريطة، وتشغيل صوت لتحديد موقعه، وقفله عبر Lost Mode، وعرض رسالة برقم جهة اتصال، كما يتيح لهم أيضًا مسح الجهاز عن بُعد في حالة وقوعه في الأيدي الخطأ.

وتعمل شبكة Find My على توسيع هذه الإمكانات من خلال تحديد موقع الأجهزة المفقودة حتى إذا تعذر عليها الاتصال بالإنترنت.

وتضم الشبكة مئات الملايين من أجهزة آبل التي تستخدم تقنية البلوتوث لاكتشاف الأجهزة أو العناصر المفقودة القريبة، وإبلاغ المالك عن موقعها التقريبي.

وبالنظر إلى أن العملية بأكملها مشفرة من طرف إلى طرف ومجهولة الهوية، فإنه لا يمكن لأي شخص آخر، ولا حتى آبل أو الشركة المصنعة التابعة لجهة خارجية، عرض موقع الجهاز أو معلوماته.





