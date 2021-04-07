جوجل تسرب بالخطأ Pixel Buds A باللون الأخضر

تزداد وتيرة ظهور الشائعات مع اقترابنا من حلول موعد حدث Google I/O 2021، وذلك للإشارة إلى الأجهزة الجديدة، بما في ذلك Pixel 5A و Pixel Buds A، وهي نسخة منخفضة التكلفة من سماعات الأذن اللاسلكية للشركة.

ويبدو أن شركة جوجل قد سربت عن غير قصد صورة صغيرة للسماعات اللاسلكية Pixel Buds A التي لم يتم الإعلان عنها بعد باللون الأخضر الزيتوني في رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى أولئك الموجودين في القائمة البريدية لأجهزة Google Nest.

ويحتوي البريد الإلكتروني، الذي يسلط الضوء على الميزات الجديدة القادمة إلى أجهزة جوجل، على روابط إلى Google Store مع Pixel Buds A المدرجة ضمن فئة الملحقات.

وتعطينا هذه الصورة الصغيرة أول نظرة كاملة على السماعات اللاسلكية الجديدة، التي تأتي باللون الأخضر الزيتوني عبر سماعات الأذن، وحافظة الشحن.

وتنقل هذه السماعات مؤشر الشحن الخارجي إلى الأعلى بدلاً من أن يكون فوق منفذ الشحن مباشرةً، مثلما هو الحال ضمن الجيل الثاني من Pixel Buds.

كما أن اللون الأخضر الزيتوني عبر Pixel Buds A أغمق بكثير من اللون المعروض حاليًا Quite Mint.

وتباع سماعات Pixel Buds القياسية مقابل 179 دولار، ربما تهدف جوجل إلى الوصول إلى سعر 99 دولار أو 129 دولار بالنسبة للسماعات الجديدة المنخفضة التكلفة.

ويأتي هذا الكشف المبكر في المواد التسويقية بعد قوائم لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC لجهاز جديد يشبه Pixel Buds.

وواجهت سماعات Pixel Buds من الجيل الثاني بعض مشكلات استقرار الاتصال عند وصولها لأول مرة، وحاولت الشركة معالجتها على مدار العديد من تحديثات البرامج الثابتة، لكن لا يزال بعض العملاء يواجهون مشكلات.

وتهدف رسالة البريد الإلكتروني، التي تحمل عنوان: “جهاز Nest حصل على ترقية للتو”، إلى توعية المستخدمين بالميزات الجديدة القادمة إلى Nest Hub، بما في ذلك مشاركة الصور عن طريق الصوت والتحكم الأسهل في الجهاز الذكي، بالإضافة إلى تطبيق Apple TV لجهاز Chromecast with Google TV.

وتم الإعلان عن هذه الميزات في الأسبوع الماضي، ومن المحتمل أن يشير ذلك إلى أن إعلانًا من جوجل عن Pixel Buds A سيأتي عاجلاً وليس آجلاً.





