إطلاق Surface Laptop 4 أصبح وشيكًا

شهدت أجهزة Surface Laptop 4 و Surface Headphones 2 الكثير من الشائعات التي تشير إلى إصدار محتمل في شهر أبريل، وقد أكدت وثيقة دعم جديدة نشرتها شركة مايكروسوفت عن طريق الخطأ التقارير.

وظهرت في وقت سابق الكثير من الشائعات حول Surface Laptop 4، بما في ذلك المواصفات واختبارات الأداء لكل من معالجات Intel و AMD.

وتخطط الشركة لحدث افتراضي للإعلان عن Surface Laptop 4 في الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر أبريل.

وظهر الدليل الإضافي بشأن الجيل التالي من أجهزة مايكروسوفت عبر صفحتين للتنزيل – البرامج الثابتة لـ Intel والبرامج الثابتة لـ AMD، وأكدت صفحة البرنامج الثابت أيضًا أن تشكيلة Surface Laptop تحتفظ بخيارات AMD و Intel.

ولا تقدم صفحة دعم مايكروسوفت المزيد من التفاصيل حول الحاسب المحمول، لكن التقرير الصادر عن موقع WinFuture في الشهر الماضي يوفر التفاصيل.

ويوضح التقرير أن معالجات AMD المستخدمة ستكون من سلسلة Ryzen 4000، وتتضمن Ryzen 5 4680U و Ryzen 7 4980U.

وتمثل هذه المعالجات تطورًا بالمقارنة مع معالجات سلسلة Ryzen 3000 المستخدمة في جهاز Surface Laptop 3 لعام 2019، لكن من غير المعروف لماذا ابتعدت الشركة عن معالجات Ryzen 5000 الجديدة من AMD.

وعلى جانب Intel، فمن المفترض وجود رقاقات الجيل الحادي عشر، مثل: Core i5-1145G7 و Core i7-1185G7، مع رسوميات Xe المدمجة.

وبخلاف ذلك، يُقال: إن مواصفات وشكل جهاز Surface Laptop 4 تتوافق بشكل كبير مع النماذج السابقة.

ومن الواضح أنه يتوفر نموذجان بقياس 13.5 إنشًا و 15 إنشًا، مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 32 جيجابايت كحد أقصى و 1 تيرابايت للتخزين، في حين تحافظ الشاشة على نسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 3:2.

ولم تصدر مايكروسوفت بعد أي إعلانات رسمية حول موعد إطلاق أجهزة الحاسب المحمولة الجديدة الخاصة بها، لكن بالنظر إلى أن ظهور صفحات الدعم موجودة، فلا يمكن أن يكون الإصدار بعيدًا.





