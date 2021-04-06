Clubhouse يطرح ميزة المدفوعات للمبدعين

أعلنت الشركة الناشئة المطورة لتطبيق Clubhouse في تدوينة عن ميزة المدفوعات الجديدة باعتبارها الأولى من بين العديد من الميزات التي تسمح لصناع المحتوى بالحصول على الأموال مباشرة من التطبيق.

ويسمح Clubhouse، التطبيق الصوتي الاجتماعي البالغ عمره عام واحد وتقدر قيمته بمليار دولار، للمستخدمين الآن بإرسال الأموال إلى المبدعين أو المتحدثين المفضلين لديهم عبر المنصة.

وذكر (بول دافيسون) Paul Davison، الشريك المؤسس للشركة الناشئة، أن Clubhouse يريد التركيز على تحقيق الدخل المباشر لصناع المحتوى، بدلاً من الإعلانات.

ويمكن للمستخدم إرسال دفعة عبر التطبيق بالانتقال إلى الحساب الشخصي لصانع المحتوى الذي يريد منح المال له.

وإذا قام صانع المحتوى بتمكين ميزة المدفوعات، فسيتمكن المستخدم من النقر على زر إرسال الأموال وإدخال المبلغ الذي يريد تقديمه.

وتعمل الميزة بصفتها إكرامية افتراضية، أو نسخة من Venmo تحمل علامة Clubhouse، وذلك بالرغم من أن ميزة المدفوعات لا تسمح حاليًا للمستخدم بإرسال رسالة مخصصة مع الأموال.

ولن تأخذ الشركة الناشئة أي جزء مما يحصل عليه صانع المحتوى، حيث تذهب نسبة 100 في المئة مما يرسله المستخدم إلى المستلم المقصود، ويُفرض على المرسل رسوم معالجة تنتقل إلى Stripe.

ولن يكسب Clubhouse أي شيء من المعاملة، وذلك بالرغم من أن التطبيق لم يذكر ما إذا كان هذا هو الحال عندما تصبح الميزة متاحة على نطاق أوسع.

وغرد الرئيس التنفيذي لشركة Stripe، (باتريك كوليسون) Patrick Collison، بأنه من الرائع رؤية منصة اجتماعية جديدة تركز أولاً على دخل المشاركين بدلاً من تحقيق الدخل الداخلي عبر الإعلانات.

وبينما يمكن لجميع المستخدمين الآن إرسال الأموال، تم تمكين ميزة المدفوعات الآن لمجموعة اختبار صغيرة من المتحدثين، ومع ذلك، تطرح الشركة القدرة على تلقي المدفوعات بالتدريج لأنها تجمع التعليقات وتضبط الميزة.





