صفقة اليوم.. تعلم كيفية إنشاء موقع إلكتروني لعملك مع خصم 96%

- الحزمة التدريبية لتعلم كيفية إنشاء موقع إلكتروني لعملك باستخدام الووردبريس Create Your Own Website with WordPress Master Class.
- عدد الدورات: 5.
- عدد الدروس: 47.
- المدة: 7 ساعات.
- يُعتبر (ووردبريس) أشهر نظام لإدارة المحتوى وإنشاء المواقع عالميًا، حيث تستخدمه أكثر من 39% من مواقع الإنترنت ابتداءً من من مدونات الهوايات إلى أكبر المواقع الإخبارية على الإنترنت، ومن أهم ميزاته سهولة استخدامه، وبمجرد تعلم كيفية التعامل معه يمكنك بناء مجموعة متنوعة من مواقع الويب باستخدامه.
- سواء كنت ترغب في إنشاء موقع لشركتك، أو إنشاء موقع متكامل للتجارة الإلكترونية، أو مدونة بسيطة لمشاركة أفكارك، أو تصميم مواقع لأشخاص آخرين، فهو مناسب لذلك.
- من أهم نقاط القوة في نظام الووردبريس هي دعمه لعدد كبير من القوالب المجانية، والإضافات التي تتيح لك تخصيص أي موقع تقوم ببنائه في ثوانٍ، واستخدام ميزات مذهلة دون كتابة سطر واحد من الأكواد البرمجية.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم كيفية إنشاء موقع إلكتروني لعملك باستخدام الووردبريس بسهولة، حيث ستتعرف على أساسيات تصميم الويب، وما هي أحدث توجهات تصميم مواقع الويب، والأدوات التي تساعدك في إنشاء موقع إلكتروني احترافي للترويج لعلامتك التجارية، كما ستتعرف على خطوات إنشاء مدونة للموقع ونشر مقالات احترافية تساعدك على زيادة عدد الزوار لموقعك.
- تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام سِمة ( Brizy & WordPress) مع إضافة (WooCommerce) لبناء متجر إلكتروني من البداية، حيث ستتعلم كيفية إدخال منتجات متنوعة، وتصميم القوائم، وإعداد نظام الدفع، وإدارة طرق الشحن والبيع، وكذلك إضافة كوبونات الخصم.
- وهناك دورة أخرى حول كيفية الترويج لمنتجاتك عبر الإنترنت عن طريق احتراف إعلانات فيسبوك، حيث ستتعلم أفضل ممارسات التسويق عبر فيسبوك التي تشمل: الإعلانات المدفوعة، وكيفية إعداد إستراتيجية تسويق جديدة لزيادة المتابعين والتفاعل على صفحات فيسبوك، وكذلك كيفية الترويج لمنتجاتك وخدماتك في بلدان مختلفة من خلال إعلانات فيسبوك.
- كما توجد دورة أخرى ستساعدك في تحسين أداء موقعك عن طريق تعلم إستراتيجيات (تحسين محركات البحث) SEO، وكيفية استخدامها بشكل أفضل للحصول على المزيد من الزيارات وتصنيفات أعلى لجميع صفحات الموقع.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- تشمل هذه الدورة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- مستوى الخبرة المطلوب: كل المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
995 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 96%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Facebook Ads: Marketing your WordPress Website’s Products
- WordPress Complete Website MasterClass
- WordPress eCommerce: Convert Your Website Into an Online Store
- Creating WordPress Blog
- WordPress Website Optimization & Technicals