صفقة اليوم.. تعلم كيفية إنشاء موقع إلكتروني لعملك مع خصم 96%

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم كيفية إنشاء موقع إلكتروني لعملك باستخدام الووردبريس بسهولة، حيث ستتعرف على أساسيات تصميم الويب، وما هي أحدث توجهات تصميم مواقع الويب، والأدوات التي تساعدك في إنشاء موقع إلكتروني احترافي للترويج لعلامتك التجارية، كما ستتعرف على خطوات إنشاء مدونة للموقع ونشر مقالات احترافية تساعدك على زيادة عدد الزوار لموقعك.