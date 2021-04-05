صفقة اليوم.. احترف تطوير تطبيقات أندرويد واحصل على 6 كتب إلكترونية مع خصم 96%

تشير الإحصائيات إلى أنه يوجد حاليًا

للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، وأن نظام التشغيل أندرويد يستحوذ على

في سوق تشغيل أنظمة الأجهزة المحمولة، كما أنه منذ بداية حائجة فيروس كورونا (COVID-19) أصبح يقضي الناس