صفقة اليوم.. احترف تطوير تطبيقات أندرويد واحصل على 6 كتب إلكترونية مع خصم 96%

- الحزمة الكاملة لاحتراف تطوير تطبيقات أندرويد The 2021 Android Development eBook & Video Course Super Bundle.
- عدد الدورات: 5.
- المدة: 46 ساعة.
- عدد الكتب الإلكترونية: 6.
- تشير الإحصائيات إلى أنه يوجد حاليًا 3.5 مليارات مستخدم للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، وأن نظام التشغيل أندرويد يستحوذ على نسبة 72.9% في سوق تشغيل أنظمة الأجهزة المحمولة، كما أنه منذ بداية حائجة فيروس كورونا (COVID-19) أصبح يقضي الناس 70% من وقتهم في استخدام الهواتف الذكية، لهذا السبب هناك دائمًا زيادة في عدد التطبيقات التي تُطور كل يوم.
- لا يزال استخدام التطبيقات وتوغل الهاتف الذكي في حياتنا ينمو بمعدل كبير، دون أي مؤشرات تدل على التباطؤ في المستقبل؛ لأن الهواتف الذكية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف البرمجة وتطوير تطبيقات أندرويد وكذلك الألعاب، حيث ستتعلم أكثر من لغة من لغات البرمجة، منها: Java، و Kotlin، وإطار Spring، كما ستتعلم كيفية استخدام منصة (Android Studio)، وقاعدة البيانات Firebase – التي طورتها جوجل – لمزامنة بيانات المستخدم بسرعة، مما يجعلها مثالية لإنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام.
- تتضمن هذه الحزمة دورة كاملة حول كيفية استخدام لغة (Kotlin) لتطوير تطبيقات أندرويد ديناميكية، وتحسين واجهة المستخدم في تطبيقاتك، وتضم دورة أخرى حول كيفية استكشاف الأخطاء في تطبيقات أندرويد وإصلاحها، إذا كان هناك شيء لا يعمل كما هو متوقع.
- تضم الحزمة أيضًا أكثر من دورة حول تطوير ألعاب أندرويد باستخدام منصة (Unity) – وهي واحدة من أشهر منصات تطوير الألعاب – حيث ستتعلم كيفية إنشاء الألعاب الثنائية والثلاثية الأبعاد، وكذلك كيفية نشرها في متجر جوجل بلاي.
- وفي الوقت نفسه، تضم الحزمة 5 كتب إلكترونية لشرح كل ما تحتاجه عن لغات البرمجة وتطوير تطبيقات أندرويد.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الدورة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
880 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 96%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف البرمجة، وتطوير التطبيقات والألعاب، وتصميم مواقع الويب، وتحليل البيانات، وإدارة المشاريع، وتطوير العمليات DevOps، والأمن الإلكتروني، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية والكتب التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Modernizing Your Android Applications [Video]
- Hands-On Android Application Components: Activities [Video]
- Troubleshooting Android Performance [Video]
- Firebase & Android Pie [Video]
- Unity Android Game Development: Build 7 2D & 3D Games [Video]
- Android Programming for Beginners, 2nd Edition [eBook]
- Learn Spring for Android Application Development [eBook]
- Learning Java by Building Android Games, 2nd Edition [eBook]
- Android 9 Development Cookbook [eBook]
- Android Programming with Kotlin for Beginners [eBook]
- Android Things Quick Start Guide [eBook]