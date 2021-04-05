المحكمة العليا تنحاز إلى جانب جوجل ضد أوراكل

منحت المحكمة العليا الأمريكية شركة جوجل انتصارًا كبيرًا اليوم الاثنين، حيث قضت بأن استخدامها استخدامها لعناصر التعليمات البرمجية لواجهة برمجة تطبيقات جافا المملوكة لشركة أوراكل من أجل بناء نظام تشغيل أندرويد لا ينتهك قانون حقوق النشر الفيدرالي.

وقالت المحكمة العليا: يشكل نسخ واجهة برمجة التطبيقات لإعادة تنفيذ واجهة المستخدم، مع أخذ ما هو مطلوب فقط للسماح للمستخدمين بوضع مواهبهم المتراكمة للعمل في برنامج جديد وتحويلي، استخدامًا عادلاً لهذه المادة.

وألغت المحكمة العليا حكمًا فيدراليًا سابقًا وجد أن استخدام جوجل لواجهة برمجة التطبيقات يشكل انتهاكًا واستخدامًا غير عادلاً بموجب قانون حقوق النشر بالولايات المتحدة.

وخلص رأي المحكمة العليا إلى أن واجهات برمجة التطبيقات – التي تسمح للمبرمجين بالوصول إلى التعليمات البرمجية الأخرى – تختلف اختلافًا كبيرًا عن الأنواع الأخرى من البرمجيات الحاسوبية.

وقال القاضي (ستيفن براير) Stephen Breyer: إن السماح لشركة أوراكل بفرض حقوق النشر على الأسطر البرمجية المنسوخة يضر بالجمهور من خلال الحد من الإبداع المستقبلي للبرامج الجديدة.

ويهدف القرار إلى التركيز بشكل خاص على واجهات برمجة التطبيقات كفئة، وأن الاستخدام العادل يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحديد النطاق القانوني لحقوق النشر للبرمجيات الحاسوبية.

وتناضل كل من جوجل وأوراكل بشأن إمكانية التشغيل التفاعلي لجافا في أندرويد لأكثر من 10 سنوات حتى الآن، وامتدت إلى ثلاث محاكم واستئنافين منفصلين.

وتتنازع شركتا أوراكل وجوجل، وهما عملاقتان في مجال التكنولوجيا وتبلغ عائداتهما السنوية مجتمعة أكثر من 175 مليار دولار، منذ أن رفعت أوراكل دعوى قضائية لانتهاك حقوق النشر في عام 2010.

واستأنفت جوجل حكمًا صدر عام 2018 لإحياء الدعوى، ويجنب هذا الحكم جوجل من حُكم الأضرار الجسيمة المحتملة.

وكانت أوراكل تسعى للحصول على أكثر من 8 مليارات دولار، لكن التقديرات المتجددة ارتفعت من 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.

واتهمت الدعوى القضائية جوجل بالسرقة عن طريق نسخ 11330 سطرًا من التعليمات البرمجية للغة جافا بالإضافة إلى الطريقة التي يتم بها تنظيمها من أجل إنشاء أندرويد وجني عائدات بمليارات الدولارات.

وتريد أوراكل فرض حقوق النشر على تلك الأسطر البرمجية في قاعدة بيانات أندرويد، التي تمثل 37 واجهة برمجة تطبيقات منفصلة.

وقالت جوجل: إنها لم تنسخ لغة جافا، لكنها استخدمت عناصر من التعليمات البرمجية للغة جافا لازمة لتشغيل المنصة، ولا يحمي قانون حقوق النشر الفيدرالي أساليب التشغيل.

وأوضحت الشركتان أن إصدار حكم ضدهما من شأنه الإضرار بالابتكار، حيث قالت جوجل: تساعد أوامر الاختصار التي نسختها في نظام أندرويد المطورين على كتابة برامج للعمل عبر المنصات، وهو مفتاح لابتكار البرمجيات وعصر المعلومات، في حين قالت أوراكل: إن المطورين لن ينشئوا برامج جديدة وهم يعلمون أنها تُسرق.





