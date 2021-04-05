آبل تريد استخدام الواقع المعزز لجعل المحادثات أفضل

من المعروف أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، (تيم كوك) Tim Cook، نادرًا ما يقدم تفاصيل حول المنتجات غير المعلنة، لكنه قدم بعض التلميحات حول تفكير آبل في الواقع المعزز والسيارات في مقابلة مع الصحفية (كارا سويشر) Kara Swisher عبر صحيفة نيويورك تايمز.

وعندما يتعلق الأمر بالواقع المعزز، فقد اتفق كوك مع تأطير سويشر بأن التكنولوجيا مهمة للغاية لمستقبل آبل موضحًا أنه يمكن استخدامها لتحسين المحادثات.

وقال كوك: أنت وأنا نجري محادثة الآن، ويمكن أن تكون أفضل إذا تمكنا من زيادة مناقشتنا مع خلال عرض الرسوم البيانية أو الأشياء الأخرى.

ويتخيل كوك استخدام الواقع المعزز في مجالات الصحة والتعليم والبيع بالتجزئة والألعاب، وقال: أرى الواقع المعزز يقلع في بعض هذه المناطق باستخدام الهاتف، وأعتقد أن الوعد سيكون أكبر في المستقبل.

وترددت شائعات عن أن آبل تعمل منذ سنوات على تطوير نظارة للرأس للواقع المعزز، وتشير أحدث التسريبات إلى إمكانية إطلاق جهاز الواقع المختلط العام المقبل.

وتتوفر ميزات الواقع المعزز عبر آيفون وآيباد، لكن بخلاف بعض المرشحات، فإن الواقع المعزز لم يصبح مُستخدمًا على نطاق واسع حتى الآن.

وتحدث كوك أيضًا على نطاق واسع عن نهج آبل تجاه المنتجات خلال سؤال حول السيارات.

وجعلت التسريبات من غير الواضح ما إذا كانت الشركة تطور تقنية القيادة الذاتية التي يمكنها ترخيصها لشركات أخرى أو ما إذا كانت تخطط لتطوير سيارة كاملة بنفسها.

وتشير تعليقات كوك الحديثة إلى أنه تخطط لتطوير سيارة كاملة بنفسها، على افتراض أن المشروع يؤتي ثماره.

وقال كوك: نحن نحب دمج العتاد والبرمجيات والخدمات والعثور على نقاط التقاطع بينها لأننا نعتقد أن هذا هو المكان الذي يحدث فيه السحر، وهذا ما نحب أن نفعله، ونحن نحب أن نمتلك التكنولوجيا الأساسية الموجودة حول ذلك.

وأشار كوك إلى الاستقلالية على أنها تقنية أساسية، وقال: إن هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك فعلها بها فيما يتعلق بالروبوتات.

لكنه حذر من أنه ليس كل مشروع من مشاريع آبل يصل إلى المستهلكين النهائيين، وقال: نحن نحقق في الكثير من الأشياء داخليًا، لكن الكثير منها لا يتحول إلى منتجات تجارية.

كما سألت سويشر كوك عن تعليقات (إيلون ماسك) Elon Musk حول محاولة فاشلة لمناقشة بيع شركة تيسلا إلى آبل في عام 2017، وقال كوك: لم أتحدث أبدًا مع ماسك، لكن لدي إعجاب واحترام كبيرين للشركة التي أسسها.





