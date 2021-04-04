Hummer تكشف عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة

كشفت Hummer النقاب عن سيارة الدفع الرباعي من شاحنتها الكهربائية الصغيرة، التي تأتي بمدى يصل إلى 300 ميل وتباع بسعر مقترح يصل إلى 110595 دولار لإصدارها الأول.

وقالت شركة جنرال موتورز، التي تنتج Hummer الكهربائية تحت علامتها التجارية GMC: تدخل سيارة الدفع الرباعي الكهربائية حيز الإنتاج اعتبارًا من أوائل عام 2023.

وهناك نماذج أقل تكلفة تبدأ من 90 ألف دولار تدخل حيز الإنتاج في ربيع عام 2023، إلى جانب نموذج بسعر 80 ألف دولار بمدى 250 ميل في ربيع عام 2024.

وقالت الشركة في السابق: يبدأ تجميع الشاحنة الكهربائية الصغيرة في نهاية عام 2021، بدءًا من النموذج الأعلى تكلفة.

وتأتي سيارات الدفع الرباعي البالغ سعرها 90 ألف دولار وما فوق مع ميزة Crab Walk، التي تسمح لسيارة Hummer بتدوير جميع العجلات الأربع للقيادة بشكل مائل بسرعات منخفضة، وميزة Extract Mode، التي تستخدم نظام التعليق الهوائي لرفع السيارة بأكملها ست إنشات عن الأرض لتجاوز العقبات الكبيرة.

كما أنها تحتوي على شاشة الكونسول الوسطي العاملة باللمس بقياس 13.4 إنشًا ومجموعة العدادات الرقمية بقياس 12.3 إنشًا.

وأوقفت جنرال موتورز علامة Hummer التجارية في عام 2010 بعد انخفاض المبيعات بسبب الركود العالمي وارتفاع أسعار الوقود.

وأعلنت الشركة في العام الماضي أنها تعيد إحياء العلامة التجارية كشاحنة بيك أب بقوة 1000 حصان تعمل بالبطارية يمكن رفعها وخفضها بمقدار ست إنشات وحتى القيادة بشكل مائل.

وتمثل Hummer حجر الزاوية في دفع جنرال موتورز بقيمة 27 مليار دولار إلى المركبات الكهربائية، التي تتضمن إطلاق 30 مركبة جديدة بحلول عام 2025.

وستكون مركبات Hummer من بين المركبات الأولى التي تم بناؤها عبر منصة Ultium للبطاريات الكهربائية المعيارية الجديدة من جنرال موتورز، التي تقول الشركة: إنها توفر طاقة تتراوح من 50 إلى 200 كيلو واط، مما يسمح بمدى قيادة يصل إلى 400 ميل أو أكثر.

وبالنسبة لشاحنة بيك أب، تشمل منصة Ultium قدرة شحن سريع تبلغ 350 كيلو واط، أي ما يعادل شحن 100 ميل في 10 دقائق، ويقتصر الشحن السريع على 300 كيلو واط لسيارة الدفع الرباعي.

وتتميز المركبات أيضًا بإصدار الجيل الثاني من نظام مساعدة السائق المتقدم من جنرال موتورز، Super Cruise، الذي يسمح بالقيادة عبر الطرق السريعة دون استخدام اليدين.





