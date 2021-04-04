ByteDance: تجميد الهند للحسابات المصرفية يمثل تهديدًا

أبلغت شركة بايت دانس ByteDance الصينية محكمة هندية أن تجميد الحكومة للحسابات المصرفية يرقى إلى مستوى التهديد وتم ذلك بشكل غير قانوني، وذلك وفقًا لملف اطلعت عليه وكالة رويترز.

وخفضت ByteDance في شهر يناير قوتها العاملة الهندية بعد أن حافظت نيودلهي على حظر تطبيق الفيديو الشهير TikTok، الذي فرض العام الماضي بعد اشتباك حدودي بين الهند والصين.

وانتقدت بكين الهند مرارًا وتكرارًا بشأن حظر TikTok والتطبيقات الصينية الأخرى.

وأمرت وحدة استخبارات ضريبية هندية في منتصف شهر مارس HSBC و Citibank في مومباي بتجميد الحسابات المصرفية لشركة ByteDance India أثناء التحقيق في بعض المعاملات المالية للوحدة.

وطعنت ByteDance في تجميد الحسابات الأربعة أمام محكمة في مومباي.

ولم يحصل أي من موظفي ByteDance India على رواتب شهر مارس بسبب تجميد الحساب، وأخبرت الشركة المحكمة أن لديها قوة عاملة قوامها 1335 شخصًا، بما في ذلك الموظفون الخارجيون.

وأبلغت ByteDance المحكمة العليا في مومباي أن السلطات تصرفت ضد الشركة دون أي دليل مادي ولم تقدم إشعارًا أوليًا قبل هذا الإجراء بحسب ما يقتضيه القانون الهندي.

وفي ملف المحكمة المكون من 209 صفحات الذي تم تقديمه في 25 مارس، جادلت ByteDance بأن حظر الحسابات أثناء عملية التحقيق يصل إلى حد ممارسة الإكراه غير المبرر.

وأوضحت وكالة الضرائب لشركة ByteDance العام الماضي أن لديها أسبابًا للاعتقاد بأنها طالبت بإعفاءات ضريبية مفرطة.

ورفضت المحكمة منح ByteDance إغاثة فورية في جلسة الاستماع القصيرة.

ويركز التحقيق على التهرب المحتمل من الضرائب المتعلقة بالإعلان عبر الإنترنت والمعاملات المالية الأخرى بين ByteDance India والكيان الأم في سنغافورة، TikTok.

وقالت ByteDance للمحكمة: إن قوتها العاملة في الهند تضم 800 شخص يعملون في فريق الثقة والأمان الذي يدعم أنشطة، مثل الإشراف على المحتوى في الخارج.

وأضافت أن لديها خطط عمل قوية في الهند ولا تفكر في تصفيتها، وحثت المحكمة على رفع تجميد الحسابات.

وبدأت مصلحة الضرائب التحقيق مع الشركة في شهر يوليو، وفتشت الوثائق في مكتب الشركة واستدعت واستجوبت ما لا يقل عن ثلاثة مديرين تنفيذيين.

وطلبت السلطات أيضًا من ByteDance تقديم المستندات، بما في ذلك الفواتير والاتفاقيات الموقعة مع بعض العملاء، وظهر ممثلو ByteDance عدة مرات أمام موظفي الضرائب وقدموا المستندات.

وتعرض TikTok، أحد تطبيقات الفيديو الأكثر شعبية في الهند قبل حظره، للتدقيق في جميع أنحاء العالم.

وفي عهد الرئيس السابق (دونالد ترامب)، زعمت الولايات المتحدة أن التطبيق يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأوقفت الإدارة الجديدة للرئيس (جو بايدن) دعوى قضائية حكومية كان من الممكن أن تؤدي إلى حظر فعلي بشأن استخدام TikTok في الولايات المتحدة.





