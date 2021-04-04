نقص الرقاقات يعطل الإنتاج في الصناعات الرئيسية

يؤدي النقص العالمي في الرقاقات إلى تعطيل الإنتاج في الصناعات الرئيسية، بدءًا من السيارات وألعاب الفيديو إلى الأجهزة المنزلية، مما يتسبب في حدوث تأخيرات في مصانع التصنيع الرئيسية.

وقالت شركة كيا اليوم الأحد: إنها تغلق مصنعها في جورجيا لمدة يومين هذا الأسبوع للسبب نفسه.

ويصنع المصنع أكثر من 3 ملايين سيارة سنويًا، بما في ذلك النماذج الرئيسية للشركة، مثل: K5 و Sorrento.

وتخطط شركة هيونداي أيضًا لإيقاف مصنع سيارات الدفع الرباعي في أولسان الذي يصنع سيارة Kona والمركبة الكهربائية IONIQ 5 التي تم إصدارها حديثًا، في الفترة من 7 إلى 14 أبريل.

ويأتي هذا بالرغم من أن الشركة أبدت ثقتها في أنها قامت بتخزين ما يكفي من الشرائح للحفاظ على عملياتها العادية في وقت تقوم فيه شركات صناعة السيارات العالمية الأخرى بإيقاف الإنتاج.

كما تأثر النقص في الرقاقات بالكوارث الطبيعية، بما في ذلك تساقط الثلوج بغزارة في تكساس الذي أغلق مصنع سامسونج لصناعة أشباه الموصلات هناك وزلزال اليابان الذي أغلق مؤقتًا مصنعًا لأشباه الموصلات في المنطقة.

ومن المتوقع أن يتسبب الإغلاق في خسارة إنتاجية تبلغ 6000 سيارة Kona و 6500 سيارة IONIQ 5.

وكان هناك انخفاض في الطلب العالمي على المركبات عندما بدأ فيروس كورونا، لذا تحول صانعو الرقاقات إلى إنتاج رقاقات لتكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية بدلاً من ذلك، وهو ما شهد طفرة في المبيعات خلال الوباء.

ويبدو أن هناك انتعاشًا في أزمة فيروس كورونا وأن الطلب على السيارات آخذ في الارتفاع، لكن صانعي الرقاقات غير قادرين على تلبية الطلب مما تسبب في نقص.

ووفقًا لتقرير مجموعة Susquehanna المالية، فإن المهل الزمنية لشهر فبراير – المدة بين وقت تقديم طلب الرقاقة والوقت الفعلي للتعبئة – استغرقت 15 أسبوعًا في المتوسط​​، مما يمثل أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وبدأ نقص رقاقات قطاع السيارات بالتوسع ليشمل أسواق تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المنزلية حيث أدى الإغلاق المؤقت لمصانع أشباه الموصلات إلى تأخير إنتاج رقاقات PMIC و DDI المُستخدمة على نطاق واسع في الأجهزة المنزلية و منتجات تكنولوجيا المعلومات.

ويبدو أن ارتفاع أسعار الرقاقات أمر لا مفر منه بسبب استمرار عدم اتساق العرض والطلب، مما يثقل كاهل الشركات التي تحتاج إلى الرقاقات.

ورفعت شركة تيسلا حديثًا أسعار Model Y، التي تكهن الكثيرون أن سببها هو ارتفاع تكاليف الشرائح.

ويعتقد مراقبو الصناعة أن شركات صناعة السيارات العالمية لن يكون أمامها خيار سوى رفع الأسعار حيث يتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الرقاقات.

ويتوقع بعض الخبراء أنه من غير المرجح أن يتم حل أزمة الشرائح في المستقبل القريب لأنها نتجت عن تزايد حالة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع بعض الشركات إلى مضاعفة الطلبات.





