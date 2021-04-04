متتبع Galaxy SmartTag Plus متاح للطلب الأولي

أصبح متتبع سامسونج Galaxy SmartTag Plus المتميز، الذي يحتوي على تقنية النطاق العريض للغاية UWB التي تتيح تتبعًا أكثر دقة للعنصر المرتبط أكثر مما تفعله تقنية البلوتوث، متاحًا للطلب الأولي عبر موقع B&H مقابل 40 دولار قبل تاريخ الإصدار في 12 أبريل.

وكانت شركة سامسونج قد أعلنت عن تشكيلة Galaxy SmartTag لتتبع العناصر عبر حدث Unpacked في شهر يناير، وقالت في ذلك الوقت: إنها تعتزم إطلاق Galaxy SmartTag Plus في وقت لاحق من هذا العام.

ولدى متجر B&H النموذج ذو اللون الأسود من الجهاز المتاح للطلب الأولي، مع التوفر المتوقع في 12 أبريل، لكن بالنظر إلى أن سامسونج لم تشارك هذا التاريخ حتى الآن، فمن الممكن أن يغير B&H هذا التاريخ المتوقع إذا لم يكن دقيقًا.

وتعتبر تقنية النطاق العريض للغاية UWB بمثابة بروتوكول اتصال لاسلكي قصير المدى يستخدم ترددات أعلى من البلوتوث، مما يجعله أكثر دقة في تقدير موقع الكائن.

ويوفر المتتبع الجديد خريطة مدعومة بتقنية الواقع المعزز عبر تطبيق SmartThings لإرشادك إلى العنصر المفقود.

وظهر جهاز تعقب العناصر القادم أيضًا في إيداعات لجنة الاتصالات الفيدرالية التي تم الإعلان عنها حديثًا، ويمكن أن يكون هذا مؤشرًا على أن المنتج قد يكون متاحًا للبيع في المستقبل القريب، لكنه ليس ضمانًا.

ويشار إلى أن سامسونج ليست الشركة الوحيدة المهتمة بتكنولوجيا UWB، إذ لطالما ترددت شائعات عن أن شركة آبل تعمل على أداة لتعقب العناصر المجهزة بتقنية UWB، التي يُفترض أنها تسمى AirTags.

وقال المحلل (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo في شهر يناير: إن آبل تخطط لإصدار الأداة هذا العام، ويقال أيضًا: إن شركة Tile تطور أداة تعقب عناصر مع تقنية UWB أيضًا.

وقامت آبل أيضًا ببناء شريحة U1 الخاصة بها التي تمكن تقنية UWB في سلسلة iPhone 11 و iPhone 12 وحتى Apple Watch Series 6، لكن لم تُستخدم التكنولوجيا كثيرًا حتى الآن باستثناء زيادة دقة AirDrop.

وتتيح شريحة U1 أيضًا لمالكي BMW iX فتح السيارات لاسلكيًا عند إطلاق السيارة في وقت لاحق من هذا العام في أوروبا.





