Crew Dragon تحصل على قبة زجاجية لمشاهدة الفضاء

تخضع الكبسولة الفضائية Crew Dragon التي تستعد لنقل أربعة رواد فضاء مدنيين إلى الفضاء هذا العام إلى ترقية، حيث تتم إضافة قبة زجاجية في الأعلى لمنح سائح الفضاء رؤية 360 درجة للكون.

وتم الإعلان عن خطط القبة الزجاجية بالتزامن مع كشف شركة SpaceX والفريق الذي يدير المهمة السياحية، Inspiration4، عن الطاقم الكامل للرحلة الاستكشافية القادمة.

وتحل القبة الزجاجية محل مهايئ الإرساء ضمن Crew Dragon، وذلك لأن الكبسولة لن ترسو في محطة الفضاء الدولية.

وتشبه القبة الزجاجية القبة الشهيرة ضمن محطة الفضاء الدولية، لكن يبدو أن قبة Crew Dragon عبارة عن لوح زجاجي غير متقطع، مع عدم وجود هياكل داعمة تقسم منظر النافذة.

وينفتح الغلاف الديناميكي الهوائي الواقي، الذي يحمي منطقة باب الفتحة أثناء الإطلاق، لكشف القبة الزجاجية بمجرد دخول المركبة في المدار بأمان.

واستنادًا إلى عرض موقع SpaceX عبر تويتر، تلائم القبة فردًا واحدًا على الأقل من الطاقم، لتكشف عن إطلالات بانورامية على الفضاء.

وصممت Crew Dragon بموجب عقد بقيمة 2.6 مليارات دولار من برنامج Commercial Crew التابع لوكالة ناسا، وهي مبادرة لتحفيز تطوير الكبسولات الفضائية المبنية بشكل خاص، التي تكون بمثابة رحلات أساسية لناسا إلى الفضاء.

وتطور شركة بوينج كبسولة منافسة، Starliner، في إطار البرنامج نفسه.

وأصبحت Crew Dragon في المرحلة التشغيلية وقد طار أول طاقمين من رواد الفضاء الحكوميين إلى الفضاء العام الماضي.

وقالت وكالة ناسا، التي اعتمدت Crew Dragon لرحلات رواد الفضاء العام الماضي: إنها لا تخطط لاستخدام إصدار القبة من Crew Dragon لمهام رواد فضاء ناسا وإن تركيب النافذة لا يتطلب موافقة ناسا للسلامة.

وقال المتحدث باسم الوكالة: ليس لدى ناسا حاليًا خطط لتحليق نسخة معدلة من Crew Dragon، وكإطلاق تجاري بالكامل، لا تحتاج ناسا إلى الموافقة على تصميم SpaceX لمهام الشركة الخاصة.

وأضاف: تواصل ناسا الحفاظ على نظرة ثاقبة لأنظمة SpaceX من خلال عملنا العادي، بما في ذلك مشاركة بيانات الرحلة من بعثات غير تابعة لناسا.

ومن المقرر إطلاق مهمة Inspiration4 التي تركز على الأعمال الخيرية، بقيادة رائد الأعمال التكنولوجي الملياردير (جاريد إيزاكمان) Jared Isaacman، الرئيس التنفيذي لشركة Shift4 Payments، في 15 سبتمبر.

ويجري ضمن المهمة إرسال إيزاكمان وثلاثة رواد فضاء غير محترفين آخرين في رحلة طيران مجانية في مدار حول الأرض لمدة ثلاثة أيام.





