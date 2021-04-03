مواقيت نت يقدم أوقات الصلاة مع إمساكية رمضان 2021

مع حلول شهر رمضان المبارك للسنة 1442هـ، تبدأ عبارات البحث الموسمية باجتياح أرقام قياسية من الزوار من مختلف دول العالم.

وكالعادة، تكون هذه التساؤلات عن مواقيت الصلاة وموعد أول يوم في رمضان، إلى عدد ساعات الصيام هذا العام وغيرها من الأسئلة المتعلقة بالعبادة والطاعات، والتعرف على إمساكية شهر رمضان المبارك 2021.

ومن هنا تشتد المنافسة بين المواقع والتطبيقات التي توفر للزوار أنظمةً لتتبع مواقيت الصلاة وموعد الصيام من بداية شهر رمضان إلى نهايته التي تحتوي أدوات مخصصة لتلبي حاجة الزوار من جميع الدول، ومراعاةً لاختلاف الوقت من بلدٍ لآخر، والذي يمكن الشخص من ضبط طاعاته التي يقصد بها التقرب الى الله في هذا الشهر المبارك وفقاً للتوقيت التي تتبع له منطقته، ونذكر اليوم موقع مواقيت نت mwaqet.net الذي يسهل عليك كل ذلك.

خدمات تجدها عبر موقع مواقيت نت

مواقيت الصلاة والأذان وفق الدول:

يوفر الموقع إمكانية تتبع مواقيت الصلاة في السعودية ومصر وباقي الدول عامةً وفقاً للتوقيت التي تخضع له كل دولةٍ منها، حيث يقوم الزائر بضبط توقيت منطقته الجغرافية على صفحة مواقيت ليتمكن من تتبع أوقات الأذان وفق مكان إقامته.

تقويم الإمساكية الرمضانية:

من خلال خدمة إمساكية رمضان 2021 يستطيع المستخدم الحصول على جدول شهر رمضان المبارك، الذي يحتوي على مواعيد أذان الصلاة طوال الشهر، كما يمكنك حفظ الصفحة على جهازك في المفضلة والعودة لها يومياً للاطلاع على وقت بدء السحور ومواعيد الإفطار يومياً.

اتجاه القبلة لجميع المدن:

عند دخولك لصفحة مواقيت الصلاة لأي مدينة، يمكنك الدخول الى صفحة اتجاه القبلة من تلك المدينة نحو مكة المكرمة، بحيث سيظهر لك بالصفحة بعد الدخول لها بوصلة تحتوي على سهم أحمر يُحدد لك اتجاه القبلة الصحيح من المدينة التي قمت باختيارها.

أضف توقيت الصلاة لموقعك:

خدمة مجانية لأصحاب المواقع يستطيعون من خلالها إضافة ودجت جدول أوقات الصلاة لأي مدينة حول العالم، ويمكنك تخصيص شكل الودجت من حيث اختيار اللون المناسب لتصميم موقعك، بالاضافة الى امكانية عرض التوقيت المحلي للمدينة، ومعرفة الوقت المتبقي لرفع أذان الصلاة القادمة بالدقائق والثواني.





