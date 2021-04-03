صفقة اليوم.. تأهل للحصول على 3 شهادات من CompTIA مع خصم 72%

- حزمة التأهل لشهادات كومبتيا The CompTIA A+, N+, & S+ Certification Prep Bundle.
- عدد الدورات: 3.
- عدد الدروس: 114.
- المدة: 18 ساعة.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف المهارات اللازمة للتعامل مع الأجهزة وتأمينها، ومراقبة الشبكات بحثًا عن التهديدات أو المستخدمين غير المصرح لهم بالدخول إليها، بالإضافة إلى تحليل المخاطر الأمنية وتطوير إجراءات الاستجابة.
- كما ستساعدك على على التأهل لاجتياز اختبارات 3 شهادات من CompTIA، تشمل: +CompTIA A، و +CompTIA N، و +CompTIA Security.
- تُعتبر شهادة (+CompTIA Security) الشهادة الأمنية الأولى التي يجب أن يحصل عليها من يرغب في العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تغطي هذه الشهادة المبادئ الأساسية لأمن الشبكات وإدارة المخاطر، مما يجعلها نقطة مهمة للانطلاق.
- كما ستتعلم في دورة شهادة (+CompTIA A) كيفية التعامل مع الأجهزة والشبكات، وأنظمة التشغيل، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وكذلك إدارة البرامج المستندة إلى السحابة، و(البرمجيات كخدمة) التي تُعرف باسم (SaaS)، وكيفية استكشاف مشكلات الخدمة الأساسية وحلها، بالإضافة تعلم طرق النسخ الاحتياطي والاسترداد الأساسية، وتطبيق أفضل الممارسات لتخزين البيانات وإدارتها.
- بينما ستساعدك دورة شهادة (+CompTIA N) على احتراف التعامل مع الشبكات ابتداءً من التعرف على أجهزة التوجيه وتكويناتها واتصالاتها المختلفة، ومرورًا بتقنيات التحويل، وبروتوكولات أجهزة التوجيه التي تُستخدم لتلبية متطلبات شبكات الشركات، وانتهاءً باستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والتعرّف على التهديدات الأمنية التي قد تواجهها الشبكة والتقليل من حدّتها.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- تشمل هذه الدورة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- مستوى الخبرة المطلوب: مبتدئ.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
89 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 24.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 72%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف مجال تكنولوجيا المعلومات، والأمن الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وعلوم البيانات، والبرمجة، وتطوير العمليات DevOps، والتصميم، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- CompTIA A+ (220-1001 & 220-1002)
- CompTIA Network+ (N10-007)
- CompTIA Security+ (SY0-501)