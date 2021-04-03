سوني تعلن عن هاتف Xperia القادم في 14 أبريل

أعلنت شركة سوني من خلال لافتة قناة Sony Xperia ضمن منصة يوتيوب أن حدث Xperia القادم يعقد بتاريخ 14 أبريل.

وتوضح اللافتة أنه هناك إعلان عن منتج جديد يحدث في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ولا تقدم اللافتة أي تلميحات بشأن المنتج الذي من المفترض كشف النقاب عنه، لكن هناك بعض الشائعات التي تدور بشأن الهاتف الرائد الجديد Xperia 1 III.

ومن المفترض أن يأتي هاتف Xperia 1 III الرائد مع عدسة تكبير من نوع Periscope بقدرة 5x أو 10x، ويتم تصنيع عدسة Periscope الخاصة داخليًا عبر قسم Cyber shot من سوني.

ويتميز الجهاز الرائد بعدسة كاميرا رئيسية ذات زاوية عريضة بدقة 64 ميجابكسل، مصحوبة بمستشعر بزاوية عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل.

وبالإضافة إلى مواصفات الكاميرا المتوقعة، فإن الجهاز يعمل بمعالج Snapdragon 888 من كوالكوم مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12/16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256/512 جيجابايت.

وهناك شاشة من نوع OLED بقياس 6.5 إنشات وبدقة 4K تدعم HDR و ألوان 10 بت ومعدلات تحديث تصل إلى 120 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9.

وكانت سوني هي أول من تبنى تنسيق نسبة العرض إلى الارتفاع هذه، وأصبحت هذه النسبة ميزة مميزة عبر هواتف Xperia، حيث كلما طالت الشاشة، زادت مساحة المشاهدة.

وتشمل المواصفات الأخرى بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط وفتحة SD.

كما تدور المعلومات حول العودة المحتملة لهاتف Xperia Compact، الذي يمكن أن يصبح بمثابة الرد من أندرويد على هاتف iPhone Mini.

ومن المفترض أن يأتي إصدار عام 2021 من هاتف Compact بشاشة بحجم 5.5 إنشات، وهي أكبر قليلاً من شاشة iPhone Mini.

وكانت المرة الأخيرة التي أصدرت فيها شركة سوني هاتفًا يحمل العلامة التجارية Compact في عام 2018، وذلك بالرغم من أنها تستخدم الكلمة لتسويق Xperia 5 II بشاشته التي يبلغ حجمها 6.1 إنشات، والتي تأتي بالحجم نفسه تقريبًا لشاشة هاتف iPhone 12 Pro أو Galaxy S21.

ويشاع أن كلا الهاتفين المحتملين – Xperia 1 III و Xperia Compact – يأتيان بمنفذ لسماعة الرأس.





