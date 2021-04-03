ألعاب Xbox و Xbox 360 الأصلية تصل إلى xCloud

جلبت شركة مايكروسوفت 16 لعبة أصلية من Xbox و Xbox 360 إلى خدمة ألعاب Xbox السحابية المسماة xCloud التابعة للشركة.

ومن الممتع بالنسبة للحفاظ على تاريخ الألعاب أن تكون قادرًا على القيام برحلة في الذاكرة إما لاستعادة ذكريات الماضي أو إنشاء ذكريات جديدة باستخدام كلاسيكي.

وعمدت مايكروسوفت إلى تمكين هذه التجربة من خلال برنامج التوافق مع الإصدارات السابقة، الذي تم إطلاقه في عام 2015، وظلت الشركة ملتزمة منذ ذلك الحين بجعل الألعاب عبر الأجيال متاحة لك بغض النظر عن الأجهزة.

وأصبحت ألعاب، مثل: Elder Scrolls III: Morrowind و Banjo-Kazooie و Fallout: New Vegas، متاحة الآن للبث عبر أجهزة أندرويد.

وتعمل عملاقة البرمجيات أيضًا على تمكين عناصر التحكم باللمس لألعاب Jetpac Refueled و Viva Pinata و Viva Pinata TIP.

ومن المفترض أن تكون الألعاب الـ 16 متاحة لأعضاء Xbox Game Pass Ultimate وقابلة للبث عبر هواتف أندرويد والأجهزة اللوحية.

وتقول مايكروسوفت: لقد استمعنا إلى التعليقات، بما في ذلك العودة إلى أقدم معاينة للألعاب السحابية، وكانت مسألة جعل الألعاب من الأجيال السابقة متاحة عبر الأجهزة المحمولة أحد أكثر الميزات المطلوبة من المجتمع.

ولا تزال مايكروسوفت تخطط أيضًا لتوسيع بث ألعاب xCloud إلى iOS هذا الربيع، ولم تكشف الشركة بالضبط متى تبدأ معاينة iOS الخاصة بها، لكنها وعدت سابقًا بجلب xCloud إلى iOS ومتصفح الويب في ربيع عام 2021.

وسيكون بث الألعاب متاحًا في تطبيق Xbox لأجهزة الحاسب العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10 أيضًا.

وتختبر مايكروسوفت أيضًا البث بدقة 1080 بكسل بالنسبة لخدمة xCloud، ومن المحتمل أن تظهر هذه الدقة للمرة الأولى مع إصدار ويندوز من التطبيق.

وقامت الشركة بتمكين عناصر التحكم باللمس بالنسبة لألعاب Jetpac Refueled و Viva Pinata و Viva Pinata TIP، مما يتيح لك الاهتمام بحديقتك بسهولة.

وفي الوقت الحالي، إليك ألعاب Xbox و Xbox 360 الأصلية التي تشق طريقها إلى خدمة ألعاب Xbox السحابية:

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Double Dragon Neon

Fable II

Fallout: New Vegas

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Judgment

Jetpac Refuelled (تم تمكين عناصر التحكم باللمس)

Kameo

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Viva Piñata (تم تمكين عناصر التحكم باللمس)

Viva Piñata: TIP (تم تمكين عناصر التحكم باللمس)





