Discord توفر المحادثات الصوتية المباشرة

أصبحت Discord أحدث شركة تستنسخ Clubhouse، حيث قدمت الميزة الجديدة المسماة قنوات Stage التي تسمح لك ببث المحادثة الصوتية المباشرة لمجموعة من المستمعين الافتراضيين.

وتسمح لك الميزة ببث المحادثة الصوتية المباشرة دون القلق بشأن حديث الناس مع بعضهم بعضًا وبعض المشاكل الأخرى التي تأتي مع القنوات الصوتية التقليدية.

ويوجد ما يسمى بمشرفي Stage للتأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة، ولديهم القدرة على كتم صوت شخص ما أو حتى إزالته أثناء حديثه.

وبصفتك عضوًا في الجمهور، يمكنك الإشارة إلى الوقت الذي تريد التحدث فيه، وينقلك الوسيط إلى قائمة انتظار التحدث ومن ثم تعود إلى الجمهور بمجرد المشاركة.

وفي الوقت الحالي، تتاح قنوات Stage لخوادم المجتمع فقط، وعلى عكس الخادم الذي قد تقوم بإعداده لك ولأصدقائك للالتقاء والدردشة، فإن خوادم المجتمع لديهما متطلبات خاصة.

وتقول Discord: إن المجتمعات يجب أن تكون قد نشرت قواعد واضحة ليتبعها الأعضاء، ومع ذلك، حتى مع هذه الإرشادات، يمكن الوصول إلى قنوات Stage على نطاق واسع.

ويتوفر Clubhouse عبر نظام iOS فقط، ويحتاج شخص ما لدعوتك إلى المنصة قبل أن تتمكن من استخدام التطبيق، وذلك بالرغم من أن إصدار أندرويد قيد التطوير.

وعلى النقيض من ذلك، تتوفر Discord عبر أنظمة التشغيل ويندوز و macOS و iOS وأندرويد وعبر الويب، وتبعًا لذلك، فإن ميزة قنوات Stage متاحة بشكل واسع.

وعلى عكس فيسبوك أو تويتر، فإن الميزة تبدو وكأنها مناسبة بشكل طبيعي لمنصة Discord، التي كانت مكانًا للمحادثات الصوتية عبر القنوات الصوتية، والتي أتاحت عادةً للجميع التحدث بحرية.

ويجعل التوافر الواسع للميزة Discord المنصة الأولى التي تقدم طريقة سهلة للاستضافة أو الاستماع إلى غرف الصوت الاجتماعي عبر معظم الأنظمة.

وتعمل ميزة Spaces من تويتر عبر أندرويد و iOS، لكن بعض المستخدمين فقط لديهم القدرة على إنشاء الغرف الصوتية في الوقت الحالي، وتخطط الشركة للسماح لأي شخص باستضافة Space ابتداءً من شهر أبريل.

وتوافد الأشخاص والمنظمات على خدمة Discord منذ بداية الوباء من أجل استضافة أحداث، مثل: نوادي الكتب والحفلات الموسيقية.





