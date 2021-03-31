ARM تقدم معماريتها الأولى للرقاقة منذ عقد Armv9

أطلقت Arm، شركة التكنولوجيا البريطانية التي تعمل تكنولوجيا الرقاقات الخاصة بها ضمن معظم الهواتف الذكية في العالم، جيلًا جديدًا من التكنولوجيا يهدف إلى الاستحواذ على مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي قبل اندماجها المخطط له مع شركة Nvidia بقيمة 40 مليار دولار.

وأصدرت Arm إصدارًا جديدًا لما يسمى بمعمارية مجموعة التعليمات، التي تحدد نوع البرامج التي يمكن تشغيلها، وتجري الشركة تحديثات رئيسية على المعمارية مرة واحدة فقط كل عقد.

وتعتبر شركة إنتل منافستها الرئيسية في هذا المجال، حيث تقدم ما يسمى بمعمارية x86 التي تشغل معظم أجهزة الحاسب المحمولة وخوادم مراكز البيانات اليوم على أساس الرقاقات من إنتل و AMD.

وتهدف المعمارية الجديدة المسماة Armv9 إلى مواجهة إنتل في ثلاث مجالات رئيسية هي الأمان والذكاء الاصطناعي وقوة الحوسبة الشاملة.

وكان أحد التطورات الرئيسية لرقاقات إنتل و AMD هو قدرة موفري الحوسبة السحابية على استخدام البرامج لتقسيم الرقاقات إلى أجهزة افتراضية يمكنها تشغيل التطبيقات من عدة عملاء، التي بدورها ساعدت شركات، مثل: Amazon Web Services و Microsoft Azure، على تحقيق أرباح بمليارات الدولارات.

وقدمت Arm مفهومًا يسمى Realms، الذي ينجز مهمة مماثلة في عتاد الرقاقات، وقال (سيمون سيغارز) Simon Segars، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال إفادة صحفية: لا نرى سببًا لعدم قدرة تقنية Realm على التوسع لتوفير الأمان في أكثر الأنظمة العالية الأداء الموجودة.

وقالت Arm أيضًا: إنها تضيف ميزات لرقاقات الذكاء الاصطناعي لمهام، مثل: التعرف على الصور والكلام، وهو مجال تفوقت فيه رقاقات Nvidia على إنتل وساعدتها على تجاوز إنتل من خلال القيمة السوقية.

وأضاف سيغارز: نحن متحمسون لإمكانية الدمج مع Nvidia والقدرات الهندسية المحسّنة التي سنكون قادرين على الجمع بينها وبين منصة الحوسبة الواسعة الانتشار مع خبرتها العميقة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن معمارية ARMv9 هندسة الحوسبة المؤتمنة الجديدة للشركة، أو CCA، التي تتيح مفهوم Realms الجديد، وتقول الشركة: إن جميع التطبيقات تتاح لها الفرصة للاستفادة من Realms لحماية التعليمات البرمجية وأي بيانات خاصة تقوم بمعالجتها من خلال التنفيذ في بيئة مختلفة عن البرامج الأخرى.

وتحتوي رقاقات ARMv9 أيضًا على أحدث إصدار من تقنية SVE الخاصة بالشركة، التي تم تطويرها بمساعدة Fujitsu، وهي أحد التقنيات المستخدمة ضمن أسرع حاسب عملاق في العالم.

وتقول الشركة: إن منصة SVE2 الجديدة تمنح شرائح ARMv9 ميزة عند معالجة 5G، والتعلم الآلي، وأعباء عمل الواقع الافتراضي والمعزز محليًا عبر وحدة المعالجة المركزية.

وعندما يتعلق الأمر بقوة الحوسبة، فإن ARMv9 تتيح زيادة الأداء بأكثر من 30 في المئة على مدار الأجيال القادمة من وحدات المعالجة المركزية المحمولة والسحابية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى فلسفة التصميم Total Compute.

ولم تذكر ARM متى تصل رقاقات ARMv9 الأولى إلى المستهلكين، لكن الشركة متفائلة بشأن آفاقها.

وتقول: إن ARMv9 تشغل 300 مليار شريحة جديدة قائمة على ARM، وتقدر الشركة أن 100 في المئة من جميع البيانات المشتركة في العالم تتم معالجتها قريبًا بواسطة شرائح ARM، سواء كان ذلك على جهاز فردي أو في السحابة.





